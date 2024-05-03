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  4. Микель АРТЕТА: «Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался»
Англия
03 мая 2024, 21:51 |
218
0

Микель АРТЕТА: «Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался»

Тренер «Арсенала» – о будущем хавбека

03 мая 2024, 21:51 |
218
0
Микель АРТЕТА: «Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал будущее 32-летнего полузащитника сборной Италии Жоржиньо, чей контракт истекает в конце июня текущего года:

«Я хотел бы удержать его. Он это знает. Клуб это полностью поддерживает. Он действительно важный игрок для нас, на поле и вне его. Он делает нас лучше, поэтому мы хотим, чтобы он остался», – заявил испанский специалист.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил Жоржиньо новый контракт, сам игрок готов остаться в Лондоне.

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Микель Артета Арсенал Лондон Жоржиньо продление контракта
Олег Дидух Источник: Football London
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