Микель АРТЕТА: «Мы хотим, чтобы Жоржиньо остался»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал будущее 32-летнего полузащитника сборной Италии Жоржиньо, чей контракт истекает в конце июня текущего года:

«Я хотел бы удержать его. Он это знает. Клуб это полностью поддерживает. Он действительно важный игрок для нас, на поле и вне его. Он делает нас лучше, поэтому мы хотим, чтобы он остался», – заявил испанский специалист.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил Жоржиньо новый контракт, сам игрок готов остаться в Лондоне.