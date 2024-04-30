Арсенал предложил ключевому хавбеку новый контракт. Игрок согласен остаться

Клуб АПЛ «Арсенал» доволен игрой центрального полузащитника Жоржиньо, которому предложен новый контракт. Действующий договор истекает летом 2024 года.

Жоржиньо перебрался в «Арсенал» из «Челси» зимой 2023 года, подписав контракт на полтора года. Сообщается, что 32-летний хавбек готов продлить соглашение с лондонским клубом.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Продление контракта Жоржиньо поставит под вопрос дальнейшие выступления в команде Томаса Парти, которого клуб не против продать летом.