Арсенал предложил ключевому хавбеку новый контракт. Игрок согласен остаться
Клуб решил продлить договор с Жоржиньо
Клуб АПЛ «Арсенал» доволен игрой центрального полузащитника Жоржиньо, которому предложен новый контракт. Действующий договор истекает летом 2024 года.
Жоржиньо перебрался в «Арсенал» из «Челси» зимой 2023 года, подписав контракт на полтора года. Сообщается, что 32-летний хавбек готов продлить соглашение с лондонским клубом.
В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Продление контракта Жоржиньо поставит под вопрос дальнейшие выступления в команде Томаса Парти, которого клуб не против продать летом.
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