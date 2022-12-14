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Франция
14.12.2022, FT 2 : 0
Марокко
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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 22:55 | Обновлено 14 декабря 2022, 22:58
2001
26

Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко

Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула

14 декабря 2022, 22:55 | Обновлено 14 декабря 2022, 22:58
2001
26
Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

Франция – Марокко – 2:0

Эрнандес (5), Коло Муани (79)

Буфаль (27)

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Фофана, Тчуамени, Дембеле (Коло Муани, 78), Гризманн, Мбаппе, Жиру (М.Тюрам, 65)

Марокко: Бону, Хакими, Эль-Ямик, Агер, Мазрауи (Аттийят-Аллах, 46), Саис (Амалла, 21; Абде, 78), Зиеш, Унахи, Амрабат, Буфаль (Абухляль, 66), Эн-Несири (Хамдалла, 66)

Арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Стадион «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)

ФРАНЦИЯ – МАРОККО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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Lion
Финал будет зрелищным.
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+6
Lion
Все по делу два лучших игрока (одноклубника)  сыграют между собой....
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+6
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der_MaiStier
Мароканці молодці, але Франція все ж об'єктивно найсильніша збірна з Африки
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+4
pmelnik7788
класна команда, заслужила приз глядацьких симпатій. 
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+4
introvert
Марокканці на гол награли точно, мабуть і не на один. Десь не щастило, десь надто намагалися занести м`яч у ворота, забуваючи бити. Приреченими на поразку аж ніяк не виглядали. Гра, рахую, вдалася - і в першу чергу завдяки арабам.
Ну що ж, залишився один крок до коронації чемпіона. Мбаппе - Мессі, Дешам - Скалоні, Старий Світ проти Нового... і все це я побачу хіба що в запису, якщо вірити графіку відключень світла(((
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+1
ass36
При такой Франции гному должны хотя бы два пенальти дать в финале чтобы уровнять шансы. 
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0
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Viktor Tsimakouridze
Хочеться що б мессі став чемпіоном 
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0
avk2307
Жаль Марокко. Хотя бы на один гол они наиграли.
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-1
K_Sarioglo@i.ua
Удачі французам в фіналі! Мессі не має стати чемпіоном світу, хай вже ним буде Мбаппе!
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-3
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Ostrov Khortitsa
жалко Марокко - они точно наиграли больше, чем на 1 забитый гол
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-3
Рома Кол
Уверенно обыграли ? )) Вы матч смотрели вообще )) 
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-6
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Avaksi
Французький автобус вийшов у фінал
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-7
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