Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко
Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Франция – Марокко – 2:0
Эрнандес (5), Коло Муани (79)
Буфаль (27)
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Фофана, Тчуамени, Дембеле (Коло Муани, 78), Гризманн, Мбаппе, Жиру (М.Тюрам, 65)
Марокко: Бону, Хакими, Эль-Ямик, Агер, Мазрауи (Аттийят-Аллах, 46), Саис (Амалла, 21; Абде, 78), Зиеш, Унахи, Амрабат, Буфаль (Абухляль, 66), Эн-Несири (Хамдалла, 66)
Арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)
Стадион «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)
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