Чемпионат мира14 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:26
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5
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022
14 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:26
11361
5
14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тео Эрнандес, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 79 мин.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
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Комментарии 5
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Марокканці хоч і програли,але достойно,Уго в1му таймі здорово виручив французів,ато хто його знає ,як пішла би гра.
Збірна африканських французів 2 удари в площину і це голи
Показать Скрыть 2 ответа
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