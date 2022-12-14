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Чемпионат мира
Франция
14.12.2022, FT 2 : 0
Марокко
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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:26
11361
5

Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022

14 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:26
11361
5
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

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Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.

Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тео Эрнандес, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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pol-55
Марокканці хоч і програли,але достойно,Уго в1му таймі здорово виручив французів,ато хто його знає ,як пішла би гра.
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+2
Igorrr
Збірна африканських французів 2 удари в площину і це голи
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Выталкиватель парашутистов
Аргентине не дадут выиграть чемпионат, Макрон не просто так приехал...
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0
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