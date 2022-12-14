14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

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Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.

Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тео Эрнандес, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Коло Муани, 79 мин.