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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 22:14 |
1099
0

Франция – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/2 финала чемпионата мира в Катаре

13 декабря 2022, 22:14 |
1099
0
Франция – Марокко. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В среду, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Марокко уже стала главной сенсацией ЧМ-2022, оставив за бортом турнира в Катаре национальные команды Испании и Португалии. Более того, «Атласские львы» вошли в историю, став первой африканской сборной, сумевшей пробиться в полуфинал мундиаля. Теперь марокканцев ждет испытания дуэлью с действующими чемпионами мира. На этот раз грозная атака Франции попытается справиться с супернадежной обороной Марокко, которая на текущем первенстве позволила забить всего один гол в свои ворота.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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