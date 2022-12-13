Франция – Марокко. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/2 финала чемпионата мира в Катаре
В среду, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Матч пройдет в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Сборная Марокко уже стала главной сенсацией ЧМ-2022, оставив за бортом турнира в Катаре национальные команды Испании и Португалии. Более того, «Атласские львы» вошли в историю, став первой африканской сборной, сумевшей пробиться в полуфинал мундиаля. Теперь марокканцев ждет испытания дуэлью с действующими чемпионами мира. На этот раз грозная атака Франции попытается справиться с супернадежной обороной Марокко, которая на текущем первенстве позволила забить всего один гол в свои ворота.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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