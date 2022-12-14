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Франция
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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 23:53 |
367
0

Дидье ДЕШАМ: «Нам тоже везло, но игроки были вознаграждены»

Тренер сборной Франции – о победе над Марокко

14 декабря 2022, 23:53 |
367
0
Дидье ДЕШАМ: «Нам тоже везло, но игроки были вознаграждены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу 2:0 над Марокко в полуфинале ЧМ-2022:

«Это был очень важный матч, это был не финал, но всё же полуфинал. Мы вместе уже месяц, это никогда не бывает легко, нам тоже везло, но мои игроки были вознаграждены. Постараемся завоевать титул в воскресенье».

Напомним, Дешам вышел на второе место по количеству побед на чемпионатах мира среди тренеров.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Марокко
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Источник ФИФА
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