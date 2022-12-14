Дидье ДЕШАМ: «Нам тоже везло, но игроки были вознаграждены»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу 2:0 над Марокко в полуфинале ЧМ-2022:

«Это был очень важный матч, это был не финал, но всё же полуфинал. Мы вместе уже месяц, это никогда не бывает легко, нам тоже везло, но мои игроки были вознаграждены. Постараемся завоевать титул в воскресенье».

Напомним, Дешам вышел на второе место по количеству побед на чемпионатах мира среди тренеров.