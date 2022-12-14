Дешам вышел на второе место по победам на ЧМ как тренер

Сегодня сборная Франции в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Марокко 2:0 и вышла в финал. Для главного тренера французов Дидье Дешама это 14-я победа в 18 матчах на чемпионатах мира в качестве тренера. Также у него 2 ничьи и 2 поражения.

По количеству побед на чемпионатах мира он сравнялся с Луисом Фелипе Сколари, который также одержал 14 побед со сборными Бразилии и Португалии, и выиграл с бразильцами ЧМ-2002.

Лидирует по победам на ЧМ среди тренеров немец Гельмут Шён (16 побед), который работал со сборной Германии в 1964 – 1978 годах и выиграл ЧМ-1974.