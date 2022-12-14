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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 23:40 | Обновлено 15 декабря 2022, 01:02
1114
3

Дешам вышел на второе место по победам на ЧМ как тренер

У наставника сборной Франции 14 побед

14 декабря 2022, 23:40 | Обновлено 15 декабря 2022, 01:02
1114
3
Дешам вышел на второе место по победам на ЧМ как тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Сегодня сборная Франции в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Марокко 2:0 и вышла в финал. Для главного тренера французов Дидье Дешама это 14-я победа в 18 матчах на чемпионатах мира в качестве тренера. Также у него 2 ничьи и 2 поражения.

По количеству побед на чемпионатах мира он сравнялся с Луисом Фелипе Сколари, который также одержал 14 побед со сборными Бразилии и Португалии, и выиграл с бразильцами ЧМ-2002.

Лидирует по победам на ЧМ среди тренеров немец Гельмут Шён (16 побед), который работал со сборной Германии в 1964 – 1978 годах и выиграл ЧМ-1974.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alex Wolf
Так а скільки ж ігор виграв Гельмут Шьон зі своєю командою?
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+2
Svyatoslav Malyts
Спорт юа ну так скільки ж перемог в того німця?деколи напишуть аби написати
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+1
Octopus
Удивительно, как он смог, с таким-то слабым составом))
Ответить
0
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