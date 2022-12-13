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13 декабря 2022, 19:00 | Обновлено 13 декабря 2022, 19:01
588
0

Франция – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Действующие чемпионы против самого неожиданного полуфиналиста за последние 20 лет

13 декабря 2022, 19:00 | Обновлено 13 декабря 2022, 19:01
588
0
Франция – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Заряжай на матч Франция – Марокко вместе с Parimatch!

14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится второй полуфинальный поединок ЧМ-2022. В 21:00 по киевскому времени сыграют сборные Франции и Марокко.

Франция

Французы стали первой командой за последние 24 года, которая после триумфа на чемпионате мира смогла выйти в полуфинал следующего мундиаля. Предыдущий раз подобное удавалось еще бразильцам в 1998 году. На катарских землях команда Дидье Дешама, который кстати выиграл тот финал как футболист у «селесао», показывает себя весьма недурно, но все же чуть слабее, чем четыре года назад. Но при этом трехцветные действуют все также мудро, не расходуют понапрасну силы и не забивают по 7 мячей за встречу как некоторые. Хотя с таким подбором исполнителей наверняка могли бы.

На групповом этапе побед на Австралией и Данией хватило для выхода с первого месяца, а уж слишком большая экономия сил в матче с Тунисом привела к единственному поражению. Возможно, такой подзатыльник только помог команде собраться перед плей-офф и не потерять землю под ногами.

В 1/8 финала французам попалась Польша, которая несколько разочаровала на групповом этапе унылой игрой, но выдала свой лучший матч как раз в плей-офф. Счет 3:1 не отображает происходящего в матче, разве что показывает разницу в мастерстве реализации голевых моментов. В этом компоненте тягаться с парнями Дешама невероятно сложно. Что-то подобное можно сказать и про матч Франция – Англия (2:1), но это уже проблемы соперников. Если команда не может выиграть встречу, в которой дважды пробивает пенальти в основное время – можно лишь развести руками. Хотя чисто в игровых аспектах парни Гарета Саутгейта вряд ли в чем-то уступали.

Сила французов нового поколения в том, что конкуренция на любой позиции сумасшедшая и потеря даже нескольких, казалось бы, ключевых футболистов практически не ощущается. На этом ЧМ, наверное, больше всех запомнился Гризманн, который играет главное связующее звено. И хотя результативных действия у него не так много, его вклад в каждом матче трудно переоценить.

Getty Images/Global Images Ukraine

Марокко

Кто бы мог подумать, что сборная Марокко выйдет из группы, где играли Хорватия, Бельгия и лучшая в истории сборная Канады. Победа над бельгийцами во втором туре существенно подкосила шансы «золотого поколения», которое в особе Лукаку не реализовало свои моменты в противостоянии с хорватами в последнем матче. Тем временем североафриканцы спокойно поставили на место канадцев и вышли с первого места в плей-офф.

В 1/8 финала команде Валида Реграги попалась «хитрая» Испания, которая, по всей видимости, все свои голы забила еще Коста-Рике. Удивить марокканцев процентом владения не удалось, а плана Б почему-то не оказалось. В серии пенальти испанцы как всегда провалились, на этот раз вообще ни разу не забив с 11-метровой отметки. Яссин Буну из «Севильи» сразу же стал героем и пока что он, наверное, главный конкурент хорвата Доминика Ливаковича за звание лучшего вратаря турнира.

В четвертьфинале сборная Марокко играла чуть менее надежно, у португальцев шансов было побольше, чем у испанцев, но соседи через океан снова показали чудеса реализации. Реграги возглавил команду лишь в сентябре и пока что сделал что-то невозможное. Марокканцы, конечно, идут по пути Греции-2004, но разве исторические рекорды не стоят того, чтобы потерпеть два часа игрового времени?

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Между Францией и Марокко было пять товарищеских встреч. Европейская сборная трижды побеждала. Еще два матча завершились вничью. Но лишь в одной встрече в 200-м году был разгром 5:1, все остальные были более-менее конкурентными.

Прогноз на противостояние

Команда Марокко с четвертого раза завоевала для Африки путевку в полуфинал чемпионатом мира. Но на такой стадии еще ни одна из команд Черного континента пока не была. Часто это дает ложное ощущение того, что можно расслабиться – все равно ты герой. С таким настроем от Франции можно быстро получить 2 гола и на этом выступление марокканцев быстро завершиться. Это один из возможных сценариев, но не единственный.

Интересно, что команды-участницы этого полуфинала из 10 матчей на турнире 8 проиграли по показателю ожидаемых голов. Марокканский «автобус» может завезти Хакими, Зиеша и компанию в финал, но шансы на победу Франции несколько побольше. Марокко в финале чемпионата мира в Катаре – это звучит гордо, но мозг все равно отказывается в это верить. Единственное, что можно утверждать наверняка: как бы не закончилось это противостояние – в Париже ночью буде жарко.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттият Аллах, Унахи, Амрабат, Амалла, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

14 декабря, среда

Франция – Марокко
Эль-Хаур. «Эль-Байт». 21:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспільне
ФРАНЦИЯ – МАРОККО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Сесар Рамос (Мексика)
Прогноз Sport.ua – 2:1

Заряжай на матч Франция – Марокко вместе с Parimatch!

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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