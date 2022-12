Впервые в истории! Африканская сборная сумела выйти в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 и сенсационно вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Впервые в истории команда из Африки пробилась в четверку лучших на ЧМ. Ранее африканских сборные трижды вылетали в четвертьфинале: Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010).

Что касается Марокко, то команда, пропустив на турнире всего один гол, уже выбила Испанию и Португалию, а в полуфинале сыграет против Англии или Франции.

Morocco are the first African nation in the tournament's 92-year history to reach a World Cup semi-final.



