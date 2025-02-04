Невероятный Роналду в цифрах: 923 гола, 165 дублей и 66 хет-триков

Криштиану Роналду в матче против «Аль-Васла» оформил 165-й дубль в профессиональной карьере и приблизился к отметке 1000 голов.

3 февраля состоялся поединок 7-го основного этапа Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Васл». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 4:0.

Последний забитый мяч в ворота «Аль-Васла» стал 923-м в карьере легендарного португальца. Наибольшее количество голов Роналду забил в составе мадридского «Реала» (450), а за все остальные команды в целом – 473 («Манчестер Юнайтед» – 145, сборная Португалии – 135, «Ювентус» – 101, «Аль-Наср» – 87, «Спортинг» – 5).

В этом сезоне Криштиану провел 25 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 4 ассиста.