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  4. Невероятный Роналду в цифрах: 923 гола, 165 дублей и 66 хет-триков
Саудовская Аравия
04 февраля 2025, 19:52 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:15
378
1

Невероятный Роналду в цифрах: 923 гола, 165 дублей и 66 хет-триков

Сможет ли Криштиану достичь космической отметки в 1000 голов за карьеру?

04 февраля 2025, 19:52 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:15
378
1
Невероятный Роналду в цифрах: 923 гола, 165 дублей и 66 хет-триков
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в матче против «Аль-Васла» оформил 165-й дубль в профессиональной карьере и приблизился к отметке 1000 голов.

3 февраля состоялся поединок 7-го основного этапа Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Васл». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 4:0.

Последний забитый мяч в ворота «Аль-Васла» стал 923-м в карьере легендарного португальца. Наибольшее количество голов Роналду забил в составе мадридского «Реала» (450), а за все остальные команды в целом – 473 («Манчестер Юнайтед» – 145, сборная Португалии – 135, «Ювентус» – 101, «Аль-Наср» – 87, «Спортинг» – 5).

В этом сезоне Криштиану провел 25 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Аль-Васл Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон сборная Португалии по футболу Ювентус статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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OKs100
Лучший игрок в истории, никто к нему даже не приблизился.
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