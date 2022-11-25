Шанс или безнадега? Сможет ли команда из Африки выйти в полуфинал ЧМ-2022

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На чемпионат мира 1990 года в Италии Африка, согласно принципам квотирования, делегировала всего две сборные – Египта и Камеруна. Именно «Неукротимые львы» стали одной из наиболее ярких сенсаций того мундиаля, добравшись до четвертьфинала и установив тем самым новую планку для африканских команд на мировых первенствах, преодолеть которую никому не удалось до сих пор.

Камерунцы в 1990-м, в составе которых блистал великолепный Роже Милла (4 забитых мяча на турнире и третье место в списке бомбардиров), прекрасно себя показали со старта соревнования. В первом матче группы В африканцы сенсационно обыграли действующего на тот момент чемпиона мира сборную Аргентины (1:0), капитаном которой был легендарный Диего Марадона. Во втором поединке групповой стадии Камерун развил успех, одолев сборную Румынии (2:1), после чего, имея в активе 4 очка (тогда за победу начислялось 2 пункта), де-факто гарантировал себе выход в плей-офф, причем с первого места. Поражение в третьем матче от сборной СССР (0:4), которую в Италию повез Валерий Лобановский, многие в европейской прессе списали либо на отсутствие мотивации, либо на желание дать передышку ключевым игрокам накануне матчей на вылет, либо на попытку угодить родине со стороны главного тренера «Неукротимых львов» Валерия Непомнящего.

Как бы там ни было, но Камерун в 1/8 финала реабилитировался за разгромное поражение в заключительной игре групповой стадии, сломив в дополнительное время сопротивление Колумбии (2:1). Были африканцы достаточно близки и к очередной по счету сенсации, но в четвертьфинале все же уступили, причем вновь-таки в дополнительное время, англичанам (2:3).

С тех пор для команд из Африки стадия четвертьфинала чемпионата мира является своеобразным «стеклянным потолком», прыгнуть выше которого никак не удается. Впрочем, подвиг Камеруна дважды был повторен – в 2002 и 2010 годах, хотя после триумфа «Неукротимых львов» многие эксперты предрекали африканским командам куда более значимые успехи на последующих мундиалях. Например, легендарный Пеле заявлял, что сборная из Африки обязательно станет чемпионом мира к 2000 году. Но этот прогноз Короля футбола так и не оправдался, как и большинство остальных…

В 2002 году на турнире в Японии и Южной Корее блестяще проявить себя удалось Сенегалу. «Львы Теранги», как и камерунцы в 1990-м, смогли сотворить сенсацию уже в первом же своем поединке на турнире, когда также обыграли действующего на тот момент чемпиона мира сборную Франции, и тоже со счетом 1:0. После того Сенегал сыграл вничью с Данией (1:1) и Уругваем (3:3), чего хватило для выхода в плей-офф со второго места, а также установления своеобразного достижения для команд из Африки – прохода группового турнира без поражений.

В 1/8 финала ЧМ-2002 Сенегалу удалось обыграть Швецию (2:1) лишь в дополнительное время за счет правила «золотого гола», а уже в четвертьфинале «Львы Теранги» пали жертвой усталости в игре с Турцией, когда уступили 0:1, но на этот раз уже соперник отличился «золотым» ударом в дополнительное время… Впрочем, яркое выступление на ЧМ-2002 позволило целому ряду игроков сборной Сенегала получить выгодные контракты в топовых клубах Европы – например, действующий главный тренер «Львов Теранги» Алиу Сиссе перешел из ПСЖ (эта команда тогда и близко не была гегемоном в Лиге 1, а азиатские деньги «нагнали» ее лишь в 2011-м) в «Бирмингем», а топ-форвард той сенегальской сборной Эль-Хаджи Диуф смог сменить «Ланс» на «Ливерпуль»…

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Сиссе

Следующего яркого выступления африканской сборной на чемпионате мира пришлось ждать восемь лет. В 2010-м на турнире в ЮАР до четвертьфинала мундиаля добралась Гана, которая оказалась единственной из шести команд африканского континента, стартовавших на чемпионате мира, преодолевшей стадию группового этапа. В 1/8 финала «Черные звезды» в дополнительное время сумели справиться с командой США (2:1), но в четвертьфинале, вновь-таки пройдя получасовое испытание дополнительным временем, все-таки уступили Уругваю в серии послематчевых пенальти…

К слову, успех Ганы на ЧМ-2010 многие специалисты связывали с умением показывать несвойственный для представителей африканского континента организованный и дисциплинированный футбол. Кроме того, нельзя забывать, что за год до того мундиаля, в 2009-м, сборная Ганы U-20 стала чемпионом мира среди молодежи, обыграв в финале в серии пенальти Бразилию.

Почему же с тех пор Африка так и не сделала шага вперед на чемпионатах мира? Прежде всего, неконкурентоспособность команд с этого континента связана с экономическими аспектами. По данным World Population Review на 2020 год, девять из десяти самых бедных стран мира находятся в Африке, если принимать за основу показатель валового национального дохода на душу населения.

Даже одно это обстоятельство уже создает эффект снежного кома, который влияет на потенциал континента, ограничивая развитие, способствуя коррупции и препятствуя профессионализму. Поездки на чемпионат мира по футболу во многих африканских сборных зачастую сопровождаются скандалами, связанными с невыплатой обещанных сумм вознаграждения, а это уводит внимание со спортивных результатов на деньги...

«Политика слишком тесно связана с футболом. В африканских странах это играет очень большую роль, особенно для местных игроков, которые крайне зависимы от подобных выплат. Если этого не происходит, фокус с футбола смещается на другие аспекты. Так что руководителям федераций об этом следует позаботиться, прежде чем их команда попадает на чемпионат мира», - выражал свое мнение по этому вопросу бывший защитник сборной Демократической Республики Конго Габриэль Закуани, поигравший на клубном уровне за целый ряд второстепенных английских клубов.

Также достаточно важной проблемой в аспекте отсутствия ярких успехов африканских сборных на чемпионатах мира является ограниченное количество мест, выделяемых Африканской конфедерации футбола (КАФ). Для континента, на котором насчитывается 54 государства, по действующим принципам квотирования предусмотрено лишь пять путевок на мундиаль (в 2010-м шестой командой стала сборная ЮАР, игравшая в статусе хозяйки первенства). Для сравнения, Европа, от которой участие в отборе принимает 55 национальных сборных, получает 13 путевок в финальную часть, а Южная Америка с 10 командами – 4,5 (4 полноценные путевки плюс одну потенциальную, завоевать которую представитель конфедерации может в межконтинентальном плей-офф).

С чисто вероятностной точки зрения это резко снижает шансы Африки произвести впечатление. Это также означает, что квалификация на чемпионат мира на этом континенте является одной из самых сложных для преодоления.

Например, сборная Египта, побеждавшая в 2006, 2008 и 2010 годах на Кубке африканских наций (КАН), не смогла пробиться на чемпионаты мира 2006 и 2010 годов, а на турнир в Катаре не поехали команды Нигерии, Кот-д'Ивуар, Алжира и все того же Египта, которые высоко котируются на континенте и по нескольку раз в истории выигрывали КАН.

Неудивительно, что из Африки то и дело доносятся мнения о крайне несправедливом распределении квот для участия в финальной стадии чемпионата мира. Причем высказывают его не только местные специалисты, но и приглашенные – в частности, главный тренер сборной ЮАР бельгиец Хуго Брос, недавно заявивший следующее: «Это несправедливо, хорошим командам в Европе легче пройти квалификацию на чемпионат мира, чем [хорошим командам] в Африке».

На турнире в Катаре Африка представлена пятью командами – сборными Камеруна, Марокко, Сенегала, Туниса и Ганы. Ни для кого из них участие на ЧМ-2022 не станет дебютным, а потому отсутствие опыта на таком уровне выступлений проблемой стать не должно, равно как и отсутствие звезд в составе.

Действующий чемпион Африки сборная Сенегала может похвастаться наличием в своих рядах Эдуара Менди и Калиду Кулибали из «Челси», и, увы, не сможет рассчитывать на великолепного Садио Мане из «Баварии», буквально накануне старта чемпионата мира получившего травму. В Камеруне выделяется фигура Андре Замбо-Ангиссы, прекрасно себя проявляющего в Италии в рядах «Наполи». В Гане тренерский штаб и партнеры могут положиться на лидерство Мохаммеда Кудуса из «Аякса», Иньяки Уильямса из «Атлетика», а также на «английский легион» в лице Томаса Парти («Арсенал») и Тарика Лэмпти («Брайтон»). Наконец, в составе у сборной Марокко есть Ашраф Хакими из ПСЖ – один из лучших фулбеков мирового футбола по состоянию на текущий момент.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки сборной Ганы

По словам «золотого» призера Олимпиады-1996 нигерийца Эммануэля Амунеке, поигравшего в свое время за «Барселону», представителям Африки на ЧМ-2022 есть, к чему стремится и что доказывать. После провала на ЧМ-2018, у африканцев должно проявиться желание достичь гораздо большего, не ограничиваясь самим фактом участия в финальном турнире.

«Пять африканских сборных провели неплохую подготовку к турниру за счет участия в товарищеских матчах, и они знают, что должны сначала выйти из группы, прежде чем думать о билете в полуфинал. Одного шага вперед на этом турнире будет достаточно для Африки. Турнир в Катаре – отличная возможность для наших команд исправить то, что произошло на ЧМ-2018, когда ни одна африканская сборная не вышла во второй раунд», - заявил Амунеке.

Интересно, что энтузиазм экс-форварда сборной Нигерии и «Барселоны» разделяет и Габриэль Закуани.

«Я думаю, что на чемпионатах мира всегда есть вершины, к которым стоит стремиться. Я хочу, чтобы Сенегал вышел в полуфинал ЧМ-2022. Многие люди могут смотреть на меня как на сумасшедшего, но для меня Сенегал – это команда, которая на этот раз может всех удивить, а то и приятно шокировать. Пять африканских сборных определенно будут бороться. Не думаю, что они едут в Катар просто «для галочки». Слишком много сейчас в составах африканцев талантливых и многообещающих исполнителей», - сказал Закуани.

Что ж, задача перед африканцами стоит как никогда сложная, но чтобы наконец-то пробить «стеклянный потолок», им, безусловно, предстоит как следует постараться и заслужить право сперва дойти до четвертьфинала, а затем и преодолеть эту заколдованную планку…

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