Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) ушел в раздевалку один, без партнеров по команде.

Сначала Роналду вместе с командой подошел к трибунам с португальскими болельщиками. Быстро помахал им рукой, Криштиану сразу направился в подтрибунное помещение в одиночестве.

Остальные португальские футболисты долго отмечали победу сборной и благодарили фанатов за поддержку.

Роналду в игре против Португалии вышел на замену на 73-й минуте, когда исход матча был уже понятен. В 1/4 финала 10 декабря сборная Португалии встретится с командой Марокко.