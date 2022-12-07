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  4. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 00:23 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:46
1743
0

Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров

Португальские футболисты долго отмечали победу сборной и благодарили фанов

07 декабря 2022, 00:23 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:46
1743
0
Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) ушел в раздевалку один, без партнеров по команде.

Сначала Роналду вместе с командой подошел к трибунам с португальскими болельщиками. Быстро помахал им рукой, Криштиану сразу направился в подтрибунное помещение в одиночестве.

Остальные португальские футболисты долго отмечали победу сборной и благодарили фанатов за поддержку.

Роналду в игре против Португалии вышел на замену на 73-й минуте, когда исход матча был уже понятен. В 1/4 финала 10 декабря сборная Португалии встретится с командой Марокко.

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Источник O Jogo
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