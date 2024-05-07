WTA07 мая 2024, 10:22 | Обновлено 07 мая 2024, 10:23
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ФОТО. Сестры Уильямс посетили бал Met Gala
Известные теннисистки примерили модные наряды
07 мая 2024, 10:22 | Обновлено 07 мая 2024, 10:23
564
0
Известные теннисистки посетили бал Института костюма под названием Met Gala, который прошел 6 мая.
Бал открыл новую масштабную выставку «Спящие красавицы: пробуждение моды». По традиции дресскод бала поддерживает основную тему выставки.
В этом году на Met Gala побывали сестры Винус и Серена Уильямс.
Met Gala – одно из самых крупных мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке.
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