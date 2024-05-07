ФОТО. Сестры Уильямс посетили бал Met Gala

Известные теннисистки посетили бал Института костюма под названием Met Gala, который прошел 6 мая.

Бал открыл новую масштабную выставку «Спящие красавицы: пробуждение моды». По традиции дресскод бала поддерживает основную тему выставки.

В этом году на Met Gala побывали сестры Винус и Серена Уильямс.

Met Gala – одно из самых крупных мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке.