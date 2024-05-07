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  4. ФОТО. Сестры Уильямс посетили бал Met Gala
WTA
07 мая 2024, 10:22 | Обновлено 07 мая 2024, 10:23
564
0

ФОТО. Сестры Уильямс посетили бал Met Gala

Известные теннисистки примерили модные наряды

07 мая 2024, 10:22 | Обновлено 07 мая 2024, 10:23
564
0
ФОТО. Сестры Уильямс посетили бал Met Gala
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Известные теннисистки посетили бал Института костюма под названием Met Gala, который прошел 6 мая.

Бал открыл новую масштабную выставку «Спящие красавицы: пробуждение моды». По традиции дресскод бала поддерживает основную тему выставки.

В этом году на Met Gala побывали сестры Винус и Серена Уильямс.

Met Gala – одно из самых крупных мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке.

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Винус Уильямс Серена Уильямс фото
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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