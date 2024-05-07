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Англия
07 мая 2024, 09:05 |
1170
0

ВИДЕО. Вышел на 89-й, а забил на 90+4-й. Украинец отличился голом в Англии

Тимур Тутеров поразил ворота «Вулверхэмптона U-21» за «Сандерленд U-21»

07 мая 2024, 09:05 |
1170
0
ВИДЕО. Вышел на 89-й, а забил на 90+4-й. Украинец отличился голом в Англии
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

6 мая состоялся матч 1/8 финала плей-офф чемпионата Англии U-21 между командами «Сандерленд U-21» и «Вулверхэмптон U-21».

18-летний украинский форвард «черных котов» Тимур Тутеров начал поединок на скамейке запасных.

Украинец появился на поле на 89-й минуте, а на 90+4-й отличился забитым голом и установил финальный счет в игре – 4:1.

Для Тутерова это 1--й матч за молодежную команду «Сандерленда» в текущем сезоне и второй гол. Также на его счету 1 ассист.

22 апреля Тимур поразил ворота сверстников из «Ливерпуля».

ВИДЕО. Вышел на 89-й, а забил на 90+4-й. Украинец отличился голом в Англии

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Тимур Тутеров Сандерленд Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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