6 мая состоялся матч 1/8 финала плей-офф чемпионата Англии U-21 между командами «Сандерленд U-21» и «Вулверхэмптон U-21».

18-летний украинский форвард «черных котов» Тимур Тутеров начал поединок на скамейке запасных.

Украинец появился на поле на 89-й минуте, а на 90+4-й отличился забитым голом и установил финальный счет в игре – 4:1.

Для Тутерова это 1--й матч за молодежную команду «Сандерленда» в текущем сезоне и второй гол. Также на его счету 1 ассист.

22 апреля Тимур поразил ворота сверстников из «Ливерпуля».

ВИДЕО. Вышел на 89-й, а забил на 90+4-й. Украинец отличился голом в Англии