ВИДЕО. Первый гол в сезоне. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля
Тимур Тутеров отличился в игре за «Сандерленд U-21» против сверстников из Ливерпуля
22 апреля проходит матч 9-го тура чемпионата Англии U-21 между командами «Сандерленд U-21» и «Ливерпуль U-21».
18-летний украинский форвард «черных котов» Тимур Тутеров вышел в стартовом составе.
На 54-й минуте встречи украинец отличился в ворота гостей и сделал счет 2:1 в пользу «Сандерленда».
Для Тутерова это 8-й матч за молодежную команду «Сандерленда» в текущем сезоне и первый гол. Также на его счету 1 ассист.
Тутеров перешел к «черным котам» 6 апреля 2023 года из «Колоса».
ВИДЕО. Первый гол в Англии. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юношеские команды точно должны сыграть в Киеве
Украинец пропустил в Эль-Класико два гола