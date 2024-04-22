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Англия
22 апреля 2024, 22:32 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:38
3094
0

ВИДЕО. Первый гол в сезоне. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля

Тимур Тутеров отличился в игре за «Сандерленд U-21» против сверстников из Ливерпуля

22 апреля 2024, 22:32 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:38
3094
0
ВИДЕО. Первый гол в сезоне. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

22 апреля проходит матч 9-го тура чемпионата Англии U-21 между командами «Сандерленд U-21» и «Ливерпуль U-21».

18-летний украинский форвард «черных котов» Тимур Тутеров вышел в стартовом составе.

На 54-й минуте встречи украинец отличился в ворота гостей и сделал счет 2:1 в пользу «Сандерленда».

Для Тутерова это 8-й матч за молодежную команду «Сандерленда» в текущем сезоне и первый гол. Также на его счету 1 ассист.

Тутеров перешел к «черным котам» 6 апреля 2023 года из «Колоса».

ВИДЕО. Первый гол в Англии. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля

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Тимур Тутеров Сандерленд Ливерпуль видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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