ВИДЕО. Первый гол в сезоне. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля

22 апреля проходит матч 9-го тура чемпионата Англии U-21 между командами «Сандерленд U-21» и «Ливерпуль U-21».

18-летний украинский форвард «черных котов» Тимур Тутеров вышел в стартовом составе.

На 54-й минуте встречи украинец отличился в ворота гостей и сделал счет 2:1 в пользу «Сандерленда».

Для Тутерова это 8-й матч за молодежную команду «Сандерленда» в текущем сезоне и первый гол. Также на его счету 1 ассист.

Тутеров перешел к «черным котам» 6 апреля 2023 года из «Колоса».

ВИДЕО. Первый гол в Англии. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля