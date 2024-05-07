Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Переход в Реал – лучшее, что со мной случалось»
Полузащитник «сливочных» уверен, что играет в особенном клубе
20-летний английский футболист Джуд Беллингем назвал трансфер в «Реал» ключевым событием в его жизни.
«Этот клуб особенный. Подписание контракта с мадридским «Реалом» – лучшее, что когда-либо случалось со мной. Это главное событие 2023 года», – сказал Джуд.
Отметим, что Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года за 103 миллиона евро. В своем первом сезоне за «сливочных» он уже сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 ассистов. Также Джуд уже досрочно выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, а в январе – Суперкубок Испании.
Также он пока главный претендент на «Золотой мяч» 2024 года.
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