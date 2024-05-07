Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Переход в Реал – лучшее, что со мной случалось»

20-летний английский футболист Джуд Беллингем назвал трансфер в «Реал» ключевым событием в его жизни.

«Этот клуб особенный. Подписание контракта с мадридским «Реалом» – лучшее, что когда-либо случалось со мной. Это главное событие 2023 года», – сказал Джуд.

Отметим, что Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года за 103 миллиона евро. В своем первом сезоне за «сливочных» он уже сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 ассистов. Также Джуд уже досрочно выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, а в январе – Суперкубок Испании.

Также он пока главный претендент на «Золотой мяч» 2024 года.