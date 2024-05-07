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  4. Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?
Испания
07 мая 2024, 00:21 | Обновлено 07 мая 2024, 01:14
1374
3

Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?

«Галактикос» выиграли 36-й титул чемпиона Ла Лиги

07 мая 2024, 00:21 | Обновлено 07 мая 2024, 01:14
1374
3
Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Руководство Ла Лиги сообщило «Реалу», что клуб получит свой чемпионский титул после следующего выездного матча чемпионата против «Гранады», который состоится 11 мая. Однако руководство «галактикос» отказалось от такого предложения. Ла Лига пошла на уступки «королевскому клубу» и согласовала, что «Реал» получит свой титул 14 мая в домашнем матче против «Алавеса».

Напомним, этот титул стал восьмым для украинца Андрея Лунина в «Реале».

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Marca
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didora
Заголовок убойний. Як придумають щось, хоч стій хоч падай. Із заворотом. Редактору "респект"!!!
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roman75zpr
Тобто...взагалi нiчого  не сталося!
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