Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Руководство Ла Лиги сообщило «Реалу», что клуб получит свой чемпионский титул после следующего выездного матча чемпионата против «Гранады», который состоится 11 мая. Однако руководство «галактикос» отказалось от такого предложения. Ла Лига пошла на уступки «королевскому клубу» и согласовала, что «Реал» получит свой титул 14 мая в домашнем матче против «Алавеса».

Напомним, этот титул стал восьмым для украинца Андрея Лунина в «Реале».