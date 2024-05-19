Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
Профессиональный бокс
19 мая 2024, 00:01 | Обновлено 19 мая 2024, 00:09
4786
1

На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Саудовской Аравии

19 мая 2024, 00:01 | Обновлено 19 мая 2024, 00:09
4786
1
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Из Украины в Саудовскую Аравию с целью поддержать Усика в бою с Фьюри отправились многие люди, связанные с футболом.

Кроме президента УАФ Андрея Шевченко, накануне поединка встретившегося с нашим легендарным бойцом и пожелавшего ему успеха, в Эр-Рияд приехала и группа владельцев клубов УПЛ.

Главным болельщиком Усика является президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич, постоянно посещающий бои украинского боксера за границей.

Как стало известно Sport.ua, компанию ему составили президенты луганской «Зари» Евгений Геллер, ровенского «Вереса» Иван Надеин, «Миная» Валерий Пересоляк и еще один представитель руководящего штаба «Александрии».

По теме:
ВИДЕО Коротко. Джошуа признался, есть ли у него прогноз на бой Усик – Фьюри
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Усика большое сердце. Вся Украина за ним»
КЛИЧКО – про Усика и Фьюри: Впервые с 1999. С братом не могли этого сделать
Валерий Пересоляк Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри инсайд Геннадий Буткевич Полесье Житомир Минай Заря Луганск Евгений Геллер Иван Надеин Верес Ровно Александрия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика
Футбол | 18 мая 2024, 07:12 0
Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика
Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика

«Атлетико» – один из главных претендентов на трансфер украинца

Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Футбол | 18 мая 2024, 06:55 1
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену

Украинцем интересуются «Милан», «Наполи» и «Боруссия Дортмунд»

Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Футбол | 18.05.2024, 19:45
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Бокс | 18.05.2024, 01:17
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
ВИДЕО. Последняя подготовка к мегафайту! Усику и Фьюри затейпировали руки
Бокс | 19.05.2024, 00:20
ВИДЕО. Последняя подготовка к мегафайту! Усику и Фьюри затейпировали руки
ВИДЕО. Последняя подготовка к мегафайту! Усику и Фьюри затейпировали руки
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
expik2ua
Хорошо когда ты особенный а не мясо ;)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
17.05.2024, 11:20 7
Футбол
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
17.05.2024, 18:59
Футбол
Чисора рассказал, кто безумнее: Усик или Фьюри. Британец привел аргументы
Чисора рассказал, кто безумнее: Усик или Фьюри. Британец привел аргументы
18.05.2024, 00:19 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 16
Футбол
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
17.05.2024, 12:00
Футбол
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
17.05.2024, 14:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем