На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Из Украины в Саудовскую Аравию с целью поддержать Усика в бою с Фьюри отправились многие люди, связанные с футболом.

Кроме президента УАФ Андрея Шевченко, накануне поединка встретившегося с нашим легендарным бойцом и пожелавшего ему успеха, в Эр-Рияд приехала и группа владельцев клубов УПЛ.

Главным болельщиком Усика является президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич, постоянно посещающий бои украинского боксера за границей.

Как стало известно Sport.ua, компанию ему составили президенты луганской «Зари» Евгений Геллер, ровенского «Вереса» Иван Надеин, «Миная» Валерий Пересоляк и еще один представитель руководящего штаба «Александрии».