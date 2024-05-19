Украина. Премьер лига19 мая 2024, 14:28 | Обновлено 19 мая 2024, 14:34
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Днепр-1 и Шахтер назвали составы на матч УПЛ
Встреча команд начнется в 15:30 по Киеву
19 мая 2024, 14:28 | Обновлено 19 мая 2024, 14:34
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В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре УПЛ в Днепре отношения между собой выяснят «Днепр-1» и донецкий «Шахтер».
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Стали известны составы команд на поединок.
«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев, Филиппов.
«Шахтер»: Твардовский – Бондарь, Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон.
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Дубль Шахтаря переможе!!
Жду победу днепрян
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