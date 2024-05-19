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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 14:28 | Обновлено 19 мая 2024, 14:34
301
4

Днепр-1 и Шахтер назвали составы на матч УПЛ

Встреча команд начнется в 15:30 по Киеву

19 мая 2024, 14:28 | Обновлено 19 мая 2024, 14:34
301
4
Днепр-1 и Шахтер назвали составы на матч УПЛ
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре УПЛ в Днепре отношения между собой выяснят «Днепр-1» и донецкий «Шахтер».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны составы команд на поединок.

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев, Филиппов.

«Шахтер»: Твардовский – Бондарь, Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон.

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Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
стартовые составы Днепр-1 Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Шахтер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 4
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AK.228
Дубль Шахтаря переможе!!
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DK1961
Жду победу днепрян
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-3
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