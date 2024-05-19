Днепр-1 и Шахтер назвали составы на матч УПЛ

В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре УПЛ в Днепре отношения между собой выяснят «Днепр-1» и донецкий «Шахтер».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны составы команд на поединок.

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев, Филиппов.

«Шахтер»: Твардовский – Бондарь, Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон.