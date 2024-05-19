Рекордный трансфер. Бескоровайный станет игроком Полесья

Как стало известно Sport.ua, лидер обороны «Кривбасса» Даниил Бескоровайный после завершения сезона станет игроком «Полесья». По нашим данным, клубы договорились между собой, а игрок согласовал личные условия. Осталось только пройти медосмотр.

Трансфер оценивается в районе 1.5 млн. евро. Кроме того, прописаны бонусы за попадание в еврокубки. Заработная плата футболиста в Житомире будет ориентировочно 30-35 тысяч евро в месяц, что в три раза больше, чем было в Кривом Роге.

Еще одним претендентом на Бескоровайного были львовские «Карпаты». Но житомиряне предложили лучшие личные условия игроку и клубу.

В нынешнем сезоне Даниил Бескоровайный провел за «Кривбасс» 24 матча, в которых забил 3 гола.