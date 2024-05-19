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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 13:58 | Обновлено 19 мая 2024, 14:10
1215
1

Рекордный трансфер. Бескоровайный станет игроком Полесья

Житомирский клуб усиливает состав на следующий сезон

19 мая 2024, 13:58 | Обновлено 19 мая 2024, 14:10
1215
1
Рекордный трансфер. Бескоровайный станет игроком Полесья
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Как стало известно Sport.ua, лидер обороны «Кривбасса» Даниил Бескоровайный после завершения сезона станет игроком «Полесья». По нашим данным, клубы договорились между собой, а игрок согласовал личные условия. Осталось только пройти медосмотр.

Трансфер оценивается в районе 1.5 млн. евро. Кроме того, прописаны бонусы за попадание в еврокубки. Заработная плата футболиста в Житомире будет ориентировочно 30-35 тысяч евро в месяц, что в три раза больше, чем было в Кривом Роге.

Еще одним претендентом на Бескоровайного были львовские «Карпаты». Но житомиряне предложили лучшие личные условия игроку и клубу.

В нынешнем сезоне Даниил Бескоровайный провел за «Кривбасс» 24 матча, в которых забил 3 гола.

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Даниил Бескоровайный инсайд Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Чудово , пенсіонери останнє віддають бо військові просять дрони, автомобілі ітд, а хтось бл жирує на мільйони доларів в сфері яка і нах не потрібна під час війни.
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