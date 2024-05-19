Рекордный трансфер. Бескоровайный станет игроком Полесья
Житомирский клуб усиливает состав на следующий сезон
Как стало известно Sport.ua, лидер обороны «Кривбасса» Даниил Бескоровайный после завершения сезона станет игроком «Полесья». По нашим данным, клубы договорились между собой, а игрок согласовал личные условия. Осталось только пройти медосмотр.
Трансфер оценивается в районе 1.5 млн. евро. Кроме того, прописаны бонусы за попадание в еврокубки. Заработная плата футболиста в Житомире будет ориентировочно 30-35 тысяч евро в месяц, что в три раза больше, чем было в Кривом Роге.
Еще одним претендентом на Бескоровайного были львовские «Карпаты». Но житомиряне предложили лучшие личные условия игроку и клубу.
В нынешнем сезоне Даниил Бескоровайный провел за «Кривбасс» 24 матча, в которых забил 3 гола.
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