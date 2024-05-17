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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.05.2024 15:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 14:09 | Обновлено 17 мая 2024, 15:06
467
0

Днепр-1 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 15:30 матч 29-го тура УПЛ

17 мая 2024, 14:09 | Обновлено 17 мая 2024, 15:06
467
0
Днепр-1 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 48 очков после 28 игр. У «Шахтера» 70 пунктов после 28 встреч и 1-я позиция – дончане являются досрочными чемпионами сезона-2023/2024.

Видеотрансляцию матча «Днепр-1» – «Шахтер» проводят телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Днепр-1 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Шахтер Шахтер Донецк Днепр-1
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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