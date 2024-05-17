В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 48 очков после 28 игр. У «Шахтера» 70 пунктов после 28 встреч и 1-я позиция – дончане являются досрочными чемпионами сезона-2023/2024.

Видеотрансляцию матча «Днепр-1» – «Шахтер» проводят телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Днепр-1 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция