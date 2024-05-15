Где смотреть онлайн матч УПЛ Днепр-1 – Шахтер
Поединок пройдет 19 мая в 15:30 в Днепре
В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк.
Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 48 очков после 28 игр. У «Шахтера» 70 пунктов после 28 встреч и 1-я позиция – дончане являются досрочными чемпионами сезона-2023/2024.
Видеотрансляцию матча «Днепр-1» – «Шахтер» проводят телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
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