19.05.2024 13:00 – 90’+ 1 : 1
Украина. Вторая лига19 мая 2024, 14:00 | Обновлено 19 мая 2024, 14:07
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Дружба – Рух-2, Звягель – Скала, ЮКСА – Тростянец. Смотреть LIVE
Смотрите 19 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги
19 мая 2024, 14:00 | Обновлено 19 мая 2024, 14:07
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19 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 29-й тур, 19 мая
- 13:00. Дружба Мировка – Рух-2 Львов
- 13:00. Звягель – Скала 1911 Стрый
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Тростянец
Турнирная таблица
13:00. Дружба Мировка – Рух 2 Львов
13:00. Звягель – Скала 1911 Стрый
13:00. ЮКСА Тарасовка – Тростянец
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