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Чемпионат Украины
Дружба Мировка
19.05.2024 13:00 – 90+ 1 : 1
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 мая 2024, 14:00 | Обновлено 19 мая 2024, 14:07
114
0

Дружба – Рух-2, Звягель – Скала, ЮКСА – Тростянец. Смотреть LIVE

Смотрите 19 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги

19 мая 2024, 14:00 | Обновлено 19 мая 2024, 14:07
114
0
Дружба – Рух-2, Звягель – Скала, ЮКСА – Тростянец. Смотреть LIVE

19 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 29-й тур, 19 мая

  • 13:00. Дружба Мировка – Рух-2 Львов
  • 13:00. Звягель – Скала 1911 Стрый
  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Тростянец

Турнирная таблица

13:00. Дружба Мировка – Рух 2 Львов

13:00. Звягель – Скала 1911 Стрый

13:00. ЮКСА Тарасовка – Тростянец

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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