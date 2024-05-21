Вторая лига. Есть два претендента на прямую путевку в Первую лигу

19 мая прошли матчи предпоследнего 29-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50).

Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.

Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги.

Вторая лига. 29-й тур, 19 мая

13:00. Дружба Мировка – Рух-2 Львов – 1:1

Голи: Недоля, 53 (пен.) — Музичук, 87

13:00. Звягель – Скала 1911 Стрый – 1:0

Гол: Кисленко, 90+3

13:00. ЮКСА Тарасовка – Тростянец – 4:0

Голи: Харченко, 19, Геррейру, 25, Матеус Фого, 53, Гоуларт, 85

Турнирная таблица