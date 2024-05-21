Вторая лига. Есть два претендента на прямую путевку в Первую лигу
Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы
19 мая прошли матчи предпоследнего 29-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.
Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50).
Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.
Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги.
Вторая лига. 29-й тур, 19 мая
13:00. Дружба Мировка – Рух-2 Львов – 1:1
Голи: Недоля, 53 (пен.) — Музичук, 87
13:00. Звягель – Скала 1911 Стрый – 1:0
Гол: Кисленко, 90+3
13:00. ЮКСА Тарасовка – Тростянец – 4:0
Голи: Харченко, 19, Геррейру, 25, Матеус Фого, 53, Гоуларт, 85
Турнирная таблица
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