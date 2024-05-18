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18 мая 2024, 06:31 | Обновлено 18 мая 2024, 06:47
1343
0

Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?

Победителем турнира стала команда Аль-Васл

18 мая 2024, 06:31 | Обновлено 18 мая 2024, 06:47
1343
0
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
ФК Аль-Васл

Вечером 17 мая состоялся финал национального Кубка ОАЭ, в котором встречались Аль-Наср Дубай и Аль-Васл.

Победителем турнира стала команда Аль-Васл, которая нанесла поражение Аль-Наср Дубай (не путать с саудовским клубом Аль-Наср Джидда).

В матче, прошедшем на нейтральном поле в Аль-Айне, Аль-Васл забил соперникам 4 безответных мяча.

Ранее Аль-Наср Дубай вышел в финал, переиграв в овертайме команду Шабаб Аль-Ахли Дубай (4:3 д.в.), а в другом полуфинале Аль-Васл разгромил Аль-Иттихад Кальба (4:1).

Кубок ОАЭ 2023/24

1/2 финала

30.04.2024. 18:20. Аль-Васл – Аль-Иттихад Кальба – 4:1

01.05.2024. 18:20. Аль-Наср Дубай – Шабаб Аль-Ахли Дубай – 4:3 (д.в.)

Финал

17.05.2024 18:30. Аль-Васл – Аль-Наср Дубай – 4:0

Голы: Лима, 45+3 (пен), 53, Сеферович, 63, Салех, 82

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Кубок ОАЭ по футболу Аль-Наср Дубай Аль-Васл Харис Сеферович
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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