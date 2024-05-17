Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 16:48 | Обновлено 17 мая 2024, 18:03
157
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье

Поединок пройдет 19 мая в 15:30 в Киевской области

17 мая 2024, 16:48 | Обновлено 17 мая 2024, 18:03
157
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» Харьков и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 22 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 46 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Металлист 1925» – «Полесье» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Колос
Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
где смотреть Полесье Житомир Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Футбол | 16 мая 2024, 17:00 121
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024

Украинскую сборную ждут три контрольные встречи

ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
Футбол | 17 мая 2024, 15:27 8
ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?

Полузащитник облачился в экипировку «Барселоны»

ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
Бокс | 17.05.2024, 13:46
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Теннис | 17.05.2024, 00:36
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Сборная Нидерландов объявила предварительную заявку на Евро-2024
Футбол | 17.05.2024, 14:32
Сборная Нидерландов объявила предварительную заявку на Евро-2024
Сборная Нидерландов объявила предварительную заявку на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
17.05.2024, 05:51
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 9
Футбол
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
16.05.2024, 14:49 10
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 12
Бокс
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
16.05.2024, 13:28 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем