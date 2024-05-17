Украина. Премьер лига17 мая 2024, 16:48 | Обновлено 17 мая 2024, 18:03
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
Поединок пройдет 19 мая в 15:30 в Киевской области
17 мая 2024, 16:48 | Обновлено 17 мая 2024, 18:03
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» Харьков и «Полесье» Житомир.
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 22 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 46 набранных пунктов.
Видеотрансляцию поединка «Металлист 1925» – «Полесье» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.
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