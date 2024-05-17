Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» Харьков и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

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Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 22 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 46 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Металлист 1925» – «Полесье» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.