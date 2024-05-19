19 мая на «Эмирейтс» пройдет матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда вернулась на уровень настоящего, а не формального, гранда, в прошлом сезоне. И на нынешний была у Артеты и его подопечных негласная, но понятная задача: показать, что успехи 2022/2023 были не случайны. И уже можно говорить, что это получилось, а рекордные расходы на Райса и Хаверца принесли хороший результат - оба, особенно Деклан, стали лидерами и в новом коллективе. Канониры при этом имели дополнительную нагрузку - они наконец-то вернулись в Лигу чемпионов. Там выступили неплохо, пусть и без сенсаций: победа в группе, проход (только по пенальти) Порту, и вылет от старого противника, Баварии. При этом в АПЛ удалось снова стать претендентом на титул. Даже когда Ливерпуль сдулся, Зинченко и компания продолжали идти нос к носу с Манчестер Сити. В прошлое воскресенье против старого соперника, Юнайтед, получилось тоже победить, но минимально, 1:0.

Эвертон

Клуб может безусловно заносить в актив нынешний сезон. Впервые за 3 года, со времен ухода Анчелотти, получилось заканчивать розыгрыш без угрозы понижения в классе. Это при том, что именно ириски были главным фигурантом наказаний со стороны британских футбольных чиновников за нарушение финансового фэйр-плей. В итоге был неприятный отрезок, когда лишенная очков команда еще не могла выиграть 13 матчей Премьер-Лиги кряду. Но финишный отрезок получается в их исполнении хорошим. Да, было 0:6 с Челси, но это единственное поражение за 8 крайних туров. А 1:0 с Шеффилд Юнайтед стали уже 6-й победой на данном отрезке.

Статистика личных встреч

3 из 4-х последних очных матчей, в том числе оба крайних, заканчивались победами канониров.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что канониры до последнего будут играть с надеждой на чудо, и уверенно обыграют немотивированного середняка. Ставим на Зинченко и компанию при форе -2 гола (коэффициент - 1,84).