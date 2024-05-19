Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
19.05.2024 18:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 мая 2024, 07:01 |
27
0

Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 мая в 18:00 по Киеву

19 мая 2024, 07:01 |
27
0
Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

19 мая на «Эмирейтс» пройдет матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда вернулась на уровень настоящего, а не формального, гранда, в прошлом сезоне. И на нынешний была у Артеты и его подопечных негласная, но понятная задача: показать, что успехи 2022/2023 были не случайны. И уже можно говорить, что это получилось, а рекордные расходы на Райса и Хаверца принесли хороший результат - оба, особенно Деклан, стали лидерами и в новом коллективе. Канониры при этом имели дополнительную нагрузку - они наконец-то вернулись в Лигу чемпионов. Там выступили неплохо, пусть и без сенсаций: победа в группе, проход (только по пенальти) Порту, и вылет от старого противника, Баварии. При этом в АПЛ удалось снова стать претендентом на титул. Даже когда Ливерпуль сдулся, Зинченко и компания продолжали идти нос к носу с Манчестер Сити. В прошлое воскресенье против старого соперника, Юнайтед, получилось тоже победить, но минимально, 1:0.

Эвертон

Клуб может безусловно заносить в актив нынешний сезон. Впервые за 3 года, со времен ухода Анчелотти, получилось заканчивать розыгрыш без угрозы понижения в классе. Это при том, что именно ириски были главным фигурантом наказаний со стороны британских футбольных чиновников за нарушение финансового фэйр-плей. В итоге был неприятный отрезок, когда лишенная очков команда еще не могла выиграть 13 матчей Премьер-Лиги кряду. Но финишный отрезок получается в их исполнении хорошим. Да, было 0:6 с Челси, но это единственное поражение за 8 крайних туров. А 1:0 с Шеффилд Юнайтед стали уже 6-й победой на данном отрезке.

Статистика личных встреч

3 из 4-х последних очных матчей, в том числе оба крайних, заканчивались победами канониров.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что канониры до последнего будут играть с надеждой на чудо, и уверенно обыграют немотивированного середняка. Ставим на Зинченко и компанию при форе -2 гола (коэффициент - 1,84).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ворскла – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Арсенал Лондон Эвертон Арсенал - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко Виталий Миколенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик попал в больницу после боя с Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 19 мая 2024, 03:40 6
Усик попал в больницу после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик попал в больницу после боя с Фьюри. Стала известна причина

У Александра подозрения на перелом челюсти, об этом сообщил Майкл Бенсон

Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 18 мая 2024, 07:33 11
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ

Украинский вратарь готов продлить контракт с «Реалом»

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19.05.2024, 06:20
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 01:21
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Бокс | 18.05.2024, 10:25
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
18.05.2024, 01:17 5
Бокс
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
17.05.2024, 11:01 8
Футбол
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
18.05.2024, 06:31 1
Футбол
Украинский биатлонист женился на сестре Пидручного
Украинский биатлонист женился на сестре Пидручного
17.05.2024, 15:14
Биатлон
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
18.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
18.05.2024, 00:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем