В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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