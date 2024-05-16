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Чемпионат Англии
Арсенал
19.05.2024 18:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2024, 10:15 |
112
0

Арсенал – Эвертон​​​​​​​. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 18:00 матч чемпионата Англии

16 мая 2024, 10:15 |
112
0
Арсенал – Эвертон​​​​​​​. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Эвертон
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Арсенал Лондон Арсенал - Эвертон Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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