Англия16 мая 2024, 10:15 |
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Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 18:00 матч чемпионата Англии
16 мая 2024, 10:15 |
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ЭвертонСмотреть трансляцию
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