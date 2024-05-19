Ангелина Калинина – Анастасия Павлюченков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Страсбурге
19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) начнет выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче первого раунда украинка сразится против Анастасии Павлюченковой (№21 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Боузкова – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет с Фионой Ферро (№149 WTA) или теннисисткой из квалификации.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде
Происходит супербой за абсолют