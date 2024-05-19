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WTA
19 мая 2024, 12:06 | Обновлено 19 мая 2024, 12:07
149
0

Ангелина Калинина – Анастасия Павлюченков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Страсбурге

19 мая 2024, 12:06 | Обновлено 19 мая 2024, 12:07
149
0
Ангелина Калинина – Анастасия Павлюченков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) начнет выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого раунда украинка сразится против Анастасии Павлюченковой (№21 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Боузкова – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Фионой Ферро (№149 WTA) или теннисисткой из квалификации.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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