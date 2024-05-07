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  4. «Дьявольский» антирекорд. МЮ обновил негативное «достижение»
Англия
07 мая 2024, 10:04 | Обновлено 07 мая 2024, 10:08
353
0

«Дьявольский» антирекорд. МЮ обновил негативное «достижение»

Манкунианцы потерпели очередное поражение в АПЛ

07 мая 2024, 10:04 | Обновлено 07 мая 2024, 10:08
353
0
«Дьявольский» антирекорд. МЮ обновил негативное «достижение»
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре Английской Премьер-лиги проиграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

«Красные дьяволы» проиграли в сезоне в 13-й раз. Это новый клубный антирекорд.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка.

Ранее наставник «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил свою необходимость для клуба после 0:4 от «Кристал Пэлас».

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Тен Хаг оценил свою необходимость для МЮ после 0:4 от Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед антирекорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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