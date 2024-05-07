«Дьявольский» антирекорд. МЮ обновил негативное «достижение»

6 мая «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре Английской Премьер-лиги проиграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

«Красные дьяволы» проиграли в сезоне в 13-й раз. Это новый клубный антирекорд.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка.

Ранее наставник «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил свою необходимость для клуба после 0:4 от «Кристал Пэлас».