Англия07 мая 2024, 10:04 | Обновлено 07 мая 2024, 10:08
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«Дьявольский» антирекорд. МЮ обновил негативное «достижение»
Манкунианцы потерпели очередное поражение в АПЛ
07 мая 2024, 10:04 | Обновлено 07 мая 2024, 10:08
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6 мая «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре Английской Премьер-лиги проиграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.
«Красные дьяволы» проиграли в сезоне в 13-й раз. Это новый клубный антирекорд.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка.
Ранее наставник «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил свою необходимость для клуба после 0:4 от «Кристал Пэлас».
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