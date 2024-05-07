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  4. Тен Хаг оценил свою необходимость для МЮ после 0:4 от Кристал Пэлас
Англия
07 мая 2024, 09:11 | Обновлено 07 мая 2024, 09:14
1179
0

Тен Хаг оценил свою необходимость для МЮ после 0:4 от Кристал Пэлас

Манкунианцы потерпели разгромное поражение в Лондоне

07 мая 2024, 09:11 | Обновлено 07 мая 2024, 09:14
1179
0
Тен Хаг оценил свою необходимость для МЮ после 0:4 от Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

6 мая в 36-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на поле «Кристал Пэлас» проиграл со счетом 0:4.

После матча главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага спросили о его значимости для клуба: «Считает ли он себя подходящим человеком для работы в «Ман Юнайтед»?.

«Безусловно. Когда у нас доступны необходимые игроки, наш состав весьма хорош. Но нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы», – заявил тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 8-е место, имея 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-й позиции с 43 пунктами. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится 12 мая с «Арсеналом».

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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