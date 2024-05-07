Тен Хаг оценил свою необходимость для МЮ после 0:4 от Кристал Пэлас

6 мая в 36-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на поле «Кристал Пэлас» проиграл со счетом 0:4.

После матча главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага спросили о его значимости для клуба: «Считает ли он себя подходящим человеком для работы в «Ман Юнайтед»?.

«Безусловно. Когда у нас доступны необходимые игроки, наш состав весьма хорош. Но нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы», – заявил тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 8-е место, имея 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-й позиции с 43 пунктами. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится 12 мая с «Арсеналом».