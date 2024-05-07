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  4. Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?
Англия
07 мая 2024, 09:35 |
1797
0

Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?

Лондонцы, несмотря на провальный сезон, вышли на 7-е место в таблице АПЛ

07 мая 2024, 09:35 |
1797
0
Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский клуб «Челси» сохраняет шансы на попадание в еврокубки в сезоне 2024/25.

Сейчас «пенсионеры» занимают 7-е место в таблице Английской Премьер-лиги 2023/24. У команды 54 очка после 35 сыгранных туров. Столько же и у «Манчестер Юнайтед», но у «красных дьяволов» хуже разница забитых и пропущенных.

6-е место по итогам кампании чемпионата Англии позволяет выйти в 4-й раунд квалификации Лиги конференций. Сейчас 6-ю позицию удерживает «Ньюкасл», который обходит «синих» всего на 2 пункта – 56.

Именно «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» будут бороться за выход в ЛК 2024/25. Также эти коллективы сохраняют математические шансы на 5-е место, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги Европы, однако вряд ли «Тоттенхэм» позволит упустить и 5-ю строчку, поскольку «шпоры» уже практические полностью отдали «Астон Вилле» 4-е лигочемпионское место.

И «пенсионерам», и «красным дьяволам», и «сорокам» осталось провести по 3 тура. Самый просто календарь – у «Челси», самый сложный – у «Манчестер Юнайтед». Кроме того, «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл» проведут очный поединок в перенесенном матче 34-го тура. Подопечным Маурисио Почеттино важно, чтобы «сороки» потеряли очки. В идеальном варианте – проиграли.

Забавно, что «Брайтон», которым руководит экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, сыграет со всеми тремя командами, которые ведут борьбу за выход на международную арену.

За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В текущем сезоне АПЛ украинец забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Календарь оставшихся матчей Челси в АПЛ 2023/24

  • 11.05. Ноттингем Форест – Челси (37-й тур, «Сити Граунд)
  • 15.05. Брайтон – Челси (перенесенный 34-й тур, «Амекс»)
  • 19.05. Челси – Борнмут (38-й тур, «Стэмфорд Бридж»)

Календарь оставшихся матчей Манчестер Юнайтед в АПЛ 2023/24

  • 12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал (37-й тур, «Олд Траффорд»)
  • 15.05. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл (перенесенный 34-й тур, «Олд Траффорд»)
  • 19.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед (38-й тур, «Амекс»)

Календарь оставшихся матчей Ньюкасла в АПЛ 2023/24

  • 11.05. Ньюкасл – Брайтон (37-й тур, «Сент-Джеймс-Парк»)
  • 15.05. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл (перенесенный 34-й тур, «Олд Траффорд»)
  • 19.05. Брентфорд – Ньюкасл (38-й тур, «Брентфорд Комьюнити»)

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83
2 Манчестер Сити 35 25 7 3 87 - 33 82
3 Ливерпуль 36 23 9 4 81 - 38 78
4 Астон Вилла 36 20 7 9 73 - 53 67
5 Тоттенхэм 35 18 6 11 69 - 58 60
6 Ньюкасл 35 17 5 13 78 - 56 56
7 Челси 35 15 9 11 70 - 59 54
8 Манчестер Юнайтед 35 16 6 13 52 - 55 54
9 Вест Хэм 36 13 10 13 56 - 70 49
10 Борнмут 36 13 9 14 52 - 63 48
11 Брайтон 35 12 11 12 53 - 57 47
12 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 - 60 46
13 Фулхэм 36 12 8 16 51 - 55 44
14 Кристал Пэлас 36 11 10 15 49 - 57 43
15 Эвертон 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд 36 9 9 18 52 - 60 36
17 Ноттингем Форест 36 8 9 19 45 - 63 29
18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бёрнли 36 5 9 22 39 - 74 24
20 Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 - 100 16
Полная таблица

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Челси Манчестер Юнайтед Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады календарь Лига конференций Михаил Мудрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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