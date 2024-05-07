Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?
Лондонцы, несмотря на провальный сезон, вышли на 7-е место в таблице АПЛ
Лондонский клуб «Челси» сохраняет шансы на попадание в еврокубки в сезоне 2024/25.
Сейчас «пенсионеры» занимают 7-е место в таблице Английской Премьер-лиги 2023/24. У команды 54 очка после 35 сыгранных туров. Столько же и у «Манчестер Юнайтед», но у «красных дьяволов» хуже разница забитых и пропущенных.
6-е место по итогам кампании чемпионата Англии позволяет выйти в 4-й раунд квалификации Лиги конференций. Сейчас 6-ю позицию удерживает «Ньюкасл», который обходит «синих» всего на 2 пункта – 56.
Именно «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» будут бороться за выход в ЛК 2024/25. Также эти коллективы сохраняют математические шансы на 5-е место, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги Европы, однако вряд ли «Тоттенхэм» позволит упустить и 5-ю строчку, поскольку «шпоры» уже практические полностью отдали «Астон Вилле» 4-е лигочемпионское место.
И «пенсионерам», и «красным дьяволам», и «сорокам» осталось провести по 3 тура. Самый просто календарь – у «Челси», самый сложный – у «Манчестер Юнайтед». Кроме того, «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл» проведут очный поединок в перенесенном матче 34-го тура. Подопечным Маурисио Почеттино важно, чтобы «сороки» потеряли очки. В идеальном варианте – проиграли.
Забавно, что «Брайтон», которым руководит экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, сыграет со всеми тремя командами, которые ведут борьбу за выход на международную арену.
За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В текущем сезоне АПЛ украинец забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Календарь оставшихся матчей Челси в АПЛ 2023/24
- 11.05. Ноттингем Форест – Челси (37-й тур, «Сити Граунд)
- 15.05. Брайтон – Челси (перенесенный 34-й тур, «Амекс»)
- 19.05. Челси – Борнмут (38-й тур, «Стэмфорд Бридж»)
Календарь оставшихся матчей Манчестер Юнайтед в АПЛ 2023/24
- 12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал (37-й тур, «Олд Траффорд»)
- 15.05. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл (перенесенный 34-й тур, «Олд Траффорд»)
- 19.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед (38-й тур, «Амекс»)
Календарь оставшихся матчей Ньюкасла в АПЛ 2023/24
- 11.05. Ньюкасл – Брайтон (37-й тур, «Сент-Джеймс-Парк»)
- 15.05. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл (перенесенный 34-й тур, «Олд Траффорд»)
- 19.05. Брентфорд – Ньюкасл (38-й тур, «Брентфорд Комьюнити»)
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2
|Манчестер Сити
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52 - 63
|48
|11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бёрнли
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
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