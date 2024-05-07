Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?

Лондонский клуб «Челси» сохраняет шансы на попадание в еврокубки в сезоне 2024/25.

Сейчас «пенсионеры» занимают 7-е место в таблице Английской Премьер-лиги 2023/24. У команды 54 очка после 35 сыгранных туров. Столько же и у «Манчестер Юнайтед», но у «красных дьяволов» хуже разница забитых и пропущенных.

6-е место по итогам кампании чемпионата Англии позволяет выйти в 4-й раунд квалификации Лиги конференций. Сейчас 6-ю позицию удерживает «Ньюкасл», который обходит «синих» всего на 2 пункта – 56.

Именно «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» будут бороться за выход в ЛК 2024/25. Также эти коллективы сохраняют математические шансы на 5-е место, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги Европы, однако вряд ли «Тоттенхэм» позволит упустить и 5-ю строчку, поскольку «шпоры» уже практические полностью отдали «Астон Вилле» 4-е лигочемпионское место.

И «пенсионерам», и «красным дьяволам», и «сорокам» осталось провести по 3 тура. Самый просто календарь – у «Челси», самый сложный – у «Манчестер Юнайтед». Кроме того, «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл» проведут очный поединок в перенесенном матче 34-го тура. Подопечным Маурисио Почеттино важно, чтобы «сороки» потеряли очки. В идеальном варианте – проиграли.

Забавно, что «Брайтон», которым руководит экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, сыграет со всеми тремя командами, которые ведут борьбу за выход на международную арену.

За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В текущем сезоне АПЛ украинец забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Календарь оставшихся матчей Челси в АПЛ 2023/24

11.05. Ноттингем Форест – Челси (37-й тур, «Сити Граунд)

15.05. Брайтон – Челси (перенесенный 34-й тур, «Амекс»)

19.05. Челси – Борнмут (38-й тур, «Стэмфорд Бридж»)

Календарь оставшихся матчей Манчестер Юнайтед в АПЛ 2023/24

12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал (37-й тур, «Олд Траффорд»)

15.05. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл (перенесенный 34-й тур, «Олд Траффорд»)

19.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед (38-й тур, «Амекс»)

Календарь оставшихся матчей Ньюкасла в АПЛ 2023/24

11.05. Ньюкасл – Брайтон (37-й тур, «Сент-Джеймс-Парк»)

15.05. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл (перенесенный 34-й тур, «Олд Траффорд»)

19.05. Брентфорд – Ньюкасл (38-й тур, «Брентфорд Комьюнити»)

Таблица АПЛ 2023/24