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Англия
25 апреля 2024, 05:00 |
234
0

Стало известно условие, при котором тренер Мудрика будет уволен из Челси

Маурисио Почеттино должен вывести «пенсионеров» в еврокубки, иначе покинет пост коуча

25 апреля 2024, 05:00 |
234
0
Стало известно условие, при котором тренер Мудрика будет уволен из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

52-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино может быть уволен с поста главного тренера «Челси», сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Пока что руководство «пенсионеров» не приняло окончательное решение о том, останется ли Почеттино на посту наставника после конца этого сезона, даже несмотря на поражение в полуфинале Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:1) и разгрома от «Арсенала» (0:5).

Давление на Почеттино растет на фоне разочарования по поводу некоторых решений, но он сохраняет поддержку в «Челси», и есть признание того, что он работал в трудных обстоятельствах.

Существует также мнение, что Почеттино не может нести единоличную ответственность за трудности, с которыми сталкивается «Челси», поскольку он не нес ответственности за трансферную политику и решение о создании такой молодой команды.

Несмотря на разруху и хаос последних двух лет, источники настаивают, что «Челси» остается привлекательным предложением для некоторых ведущих тренеров, которые будут готовы сменить Почеттино, если он уйдет.

Неспособность пройти квалификацию на какие-либо европейские соревнования поставит работу Почеттино под большую угрозу в преддверии конца сезона. Именно это и является главной задачей, при невыполнении которой аргентинец, с большой долей вероятности, покинет клуб.

В совете директоров понимают, что сохранение Почеттино, несмотря ни на что, даст «Челси» столь необходимую стабильность в конце почти двух лет постоянных перемен.

Но стремление к переменам может возрасти, если результаты в оставшихся играх сезона упадут на фоне растущего недовольства болельщиков играми на поле и за его пределами.

Маурисио подписал двухлетний контракт, который включал возможность продления еще на 12 месяцев, а квалификация в Европу рассматривалась некоторыми как минимальная цель на его первый сезон.

Хотя «Челси» не добился того прогресса, на который они изначально надеялись в начале сезона, было отмечено, что появились обнадеживающие признаки, в том числе поездки на «Уэмбли» в кубковых соревнованиях и улучшение домашней формы клуба.

Его обращение с молодыми талантами, такими как Коул Палмер, Николас Джексон и Мало Густо, также получило хорошие отзывы, хотя некоторые публичные комментарии Почеттино о недостатке опыта в команде не всегда воспринимались столь положительно.

Отметим, что за «Челси» также выступает 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.

После фиаско в игре с «Арсеналом» «Челси» установил исторический антирекорд.

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Даниил Агарков Источник: The Telegraph
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