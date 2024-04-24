Антирекорд. Челси пропустил голов больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ
Синие проиграли перенесенный матч лондонскому Арсеналу со счетом 0:5
Английский клуб Челси под руководством Маурисио Почеттино установил антирекорд.
Лондонская команда пропустила 57 голов – больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ.
Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Челси».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).
Синие занимают в АПЛ лишь 9-е место, набрал 47 очков в 32 матчах.
Интересно, что в сезоне 2004/05 команда «Челси» под руководством Жозе Моуриньо пропустила всего 15 голов за сезон в Премьер-лиге.
Chelsea have now conceded more goals this season (57) than in any previous Premier League campaign. 😬 pic.twitter.com/2p8dFoGQ1l— WhoScored.com (@WhoScored) April 23, 2024
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