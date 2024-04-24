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Англия
24 апреля 2024, 01:43 | Обновлено 24 апреля 2024, 02:37
69
0

Антирекорд. Челси пропустил голов больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ

Синие проиграли перенесенный матч лондонскому Арсеналу со счетом 0:5

24 апреля 2024, 01:43 | Обновлено 24 апреля 2024, 02:37
69
0
Антирекорд. Челси пропустил голов больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Английский клуб Челси под руководством Маурисио Почеттино установил антирекорд.

Лондонская команда пропустила 57 голов – больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ.

Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Синие занимают в АПЛ лишь 9-е место, набрал 47 очков в 32 матчах.

Интересно, что в сезоне 2004/05 команда «Челси» под руководством Жозе Моуриньо пропустила всего 15 голов за сезон в Премьер-лиге.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси антирекорд статистика Маурисио Почеттино
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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