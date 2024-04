Антирекорд. Челси пропустил голов больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ

Английский клуб Челси под руководством Маурисио Почеттино установил антирекорд.

Лондонская команда пропустила 57 голов – больше, чем в любом предыдущем сезоне АПЛ.

Вечером 23 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Синие занимают в АПЛ лишь 9-е место, набрал 47 очков в 32 матчах.

Интересно, что в сезоне 2004/05 команда «Челси» под руководством Жозе Моуриньо пропустила всего 15 голов за сезон в Премьер-лиге.

Chelsea have now conceded more goals this season (57) than in any previous Premier League campaign. 😬 pic.twitter.com/2p8dFoGQ1l