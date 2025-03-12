Кто останется в Ливерпуле. Топ-игрок рассказал о трансферных планах

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не готов сказать, останется ли в команде по итогам нынешнего сезона. Контракт ведущего игрока завершается летом 2025 года.

«У меня нет ни малейшего представления, останусь ли в Ливерпуле на новый сезон. Не могу сказать, что переговоры на паузе. Просто ничего не происходит в этом плане».

«Еще 10 матчей в сезоне АПЛ, я сосредоточен на этом. Если будут новости, то вы узнаете об этом», – сказал ван Дейк.

Вместе с ван Дейком команду могут покинуть Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд, чьи контракты завершаются в конце сезона.