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Англия
12 марта 2025, 19:49 | Обновлено 12 марта 2025, 20:02
747
0

Кто останется в Ливерпуле. Топ-игрок рассказал о трансферных планах

Ван Дейк еще не принял решение

12 марта 2025, 19:49 | Обновлено 12 марта 2025, 20:02
747
0
Кто останется в Ливерпуле. Топ-игрок рассказал о трансферных планах
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не готов сказать, останется ли в команде по итогам нынешнего сезона. Контракт ведущего игрока завершается летом 2025 года.

«У меня нет ни малейшего представления, останусь ли в Ливерпуле на новый сезон. Не могу сказать, что переговоры на паузе. Просто ничего не происходит в этом плане».

«Еще 10 матчей в сезоне АПЛ, я сосредоточен на этом. Если будут новости, то вы узнаете об этом», – сказал ван Дейк.

Вместе с ван Дейком команду могут покинуть Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд, чьи контракты завершаются в конце сезона.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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