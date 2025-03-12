Кто останется в Ливерпуле. Топ-игрок рассказал о трансферных планах
Ван Дейк еще не принял решение
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не готов сказать, останется ли в команде по итогам нынешнего сезона. Контракт ведущего игрока завершается летом 2025 года.
«У меня нет ни малейшего представления, останусь ли в Ливерпуле на новый сезон. Не могу сказать, что переговоры на паузе. Просто ничего не происходит в этом плане».
«Еще 10 матчей в сезоне АПЛ, я сосредоточен на этом. Если будут новости, то вы узнаете об этом», – сказал ван Дейк.
Вместе с ван Дейком команду могут покинуть Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд, чьи контракты завершаются в конце сезона.
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