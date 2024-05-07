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Лига чемпионов
07 мая 2024, 10:10 |
69
0

МАРКИНЬОС: «Наш опыт будет важен в матче против Боруссии»

Защитник «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Боруссии» Дортмунд

07 мая 2024, 10:10 |
69
0
МАРКИНЬОС: «Наш опыт будет важен в матче против Боруссии»
УЕФА. Маркиньос

Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии»:

«Наш опыт будет важным в этом матче. Тренер знает, как играть в таких поединках, и мы должны подойти к этому с хорошей энергией, чтобы сыграть на максимуме. Каждая игра и каждый сезон имеет свою историю.

Мы должны навязать свой стиль, тот, который у нас был с начала сезона. Мы отдадим все, чтобы сыграть хорошо и создавать моменты, как во втором тайме первого матча. Мы много работали и знаем детали, которые нужно улучшить.

Уверенность, которой мы обладаем, происходит от работы, которую мы выполняли на протяжении всего сезона. Она не обязательно происходит от результата первого матча, а больше от наших предыдущих усилий, от подготовки и от атмосферы, которую, как мы знаем, создадут болельщики на «Парк де Пренс». «Боруссия» – отличный соперник, и это будет очень тяжелая игра».

Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени. В первой игре со счетом 1:0 победила немецкая команда.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Маркиньос
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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