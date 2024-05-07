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  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «ПСЖ точно сыграет лучше, чем в первом матче»
Лига чемпионов
07 мая 2024, 10:25 |
44
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «ПСЖ точно сыграет лучше, чем в первом матче»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

07 мая 2024, 10:25 |
44
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «ПСЖ точно сыграет лучше, чем в первом матче»
УЕФА. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против «Пари Сен-Жермен»:

«Мы должны делать все вместе – с хорошим планом, с хорошей идеей. «ПСЖ», безусловно, сыграет лучше, чем в первом матче. Мы хотим заслужить эту путевку в финал. Мы сделаем это вместе.

Матчи на групповом этапе? Тогда мы еще не нашли себя. Нам не хватало смелости во многих моментах. В двух играх против «ПСЖ» в Дортмунде мы показали, что можем играть с ними совсем по-другому».

Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени. В первой игре со счетом 1:0 победила немецкая команда.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Эдин Терзич
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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