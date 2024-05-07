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  4. Шварцман попросил wild card на Ролан Гаррос в соцсетях
Ролан Гаррос
07 мая 2024, 09:57 |
47
0

Шварцман попросил wild card на Ролан Гаррос в соцсетях

Многим понравилась эта идея

07 мая 2024, 09:57 |
47
0
Шварцман попросил wild card на Ролан Гаррос в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Шварцман

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, который ранее объявил, что завершит карьеру в феврале 2025 года, забавным образом попросил wild card у организаторов Ролан Гаррос.

Официальный аккаунт Открытого чемпионата Франции опубликовал пост, посвященный последнему году Шварцмана в туре, а Диего его прокомментировал:

«Wc?», – написал Шварцман, который в 2020-м играл на кортах Парижа в полуфинале.

Отметим, что последним для аргентинца станет турнир в Буэнос-Айресе, где он побеждал в 2021-м. 31-летний Шварцман выиграл четыре титула АТР, а также доходил до финала Мастерса в Риме. За свою карьере аргентинец заработал $14,031,601 призовых и был 8-й ракеткой мира.

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Владимир Клепач Источник: Instagram
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