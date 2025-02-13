Танец Шварцмана. Экс-8-й номер выиграл эпичную битву на последнем турнире

Бывший восьмой номер рейтинга АТР Диего Шварцман (АТР 386) проводит последний турнир в карьере.

Он получил wild card на домашние грунтовые соревнования АТР 250 в Буэнос-Айресе, Аргентина. В 1-м раунде Шварцман вышел на корт против чилийца Николаса Харри (АТР 40) и сумел победить в трех сетах за 2 часа и 56 минут.

ATP 250 Буэнос Айрес. Грунт. 1/8 финала

Диего Шварцман (Аргентина) [WC] – Николас Харри (Чили) [7] – 7:6 (12:10), 4:6, 6:3

Диего и Николас провели седьмое очное противостояние. 32-летний аргентинец одержал пятую победу. Следующим соперником Шварцмана будет Педро Мартинес (Испания, ATP 41).

Перед выступлением Диего трогательно подвел итоги своей профессиональной карьеры:

«В прошлом месяце я был в Уругвае, отдыхал с семьей, когда столкнулся с французским парнем, которому было, наверное, 22 или 23 года. Он сказал мне: «Я помню, как ты играл с Рафой на Ролан Гаррос, и пошел дождь!»

В четвертьфинале турнира 2018 года я вел у Рафы с преимуществом в сет и брейк, когда погода заставила нас вернуться сюда на следующий день. Рафа выиграл матч и турнир. Я семь раз проигрывал во второй неделе слэиа Рафе или Ноле. Я играл так хорошо. Если бы передо мной не было этих парней, думаю, я мог бы пройти еще глубже на этих турнирах. Но я горжусь тем, что никогда не опускал руки в борьбе с этими легендами, и приятно, что болельщики до сих пор помнят об этом.

Я не участвовал в турнирах с прошлогоднего US Open и смог заняться такими вещами, как катание на сноуборде с семьей и даже немного игры в падель. Время от времени я встречаю болельщиков, которые говорят мне приятные вещи, обнимают и все такое. Это очень приятно. На этой неделе я заканчиваю карьеру на турнире в Буэнос-Айресе. В последнее время было немного грустно смотреть теннис, зная, что этот момент приближается, но это хороший момент. У меня осталось много удивительных воспоминаний и достижений, которые хочется вспоминать и отмечать. У меня была возможность исполнить многие мечты и сделать больше, чем люди считали возможным для меня.

У меня некрупное тело, но оно доставляло неприятные моменты величайшим игрокам в истории. Когда я рос, моей семье было нелегко в финансовом плане. Я путешествовал с мамой, а в отеле никогда не было телевизора, и почти на каждом турнире мы делили одну кровать. Однажды мы остановились в каком-то месте, потому что номер стоил два песо за ночь. Пытались заработать деньги, чтобы помочь мне путешествовать. Мы даже продавали резиновые браслеты, оставшиеся от старого бизнеса семьи, чтобы оплатить эти поездки. Я бегал по турнирам и продавал их. Другие дети тоже, и мы отдавали им часть прибыли. Как же я добился такого успеха? Понятия не имею.

Я знаю, что был очень хорошим игроком, и сейчас, когда я тренируюсь, то вижу, что я все еще хорош. Я провел четыре или пять лет на высшем уровне, но, если честно, то не знал, что вообще туда попаду. Многие говорили о моем росте – 170 сантиметров. Мне это не нравилось, потому что много раз, когда я играл на хороших турнирах, все спрашивали меня, как я это сделал и как собираюсь выиграть следующий матч.

Все говорили о моем весе, о моем росте и обо всем, что связано с моим некрупным телом. Никто не может быть на вершине без роста, это правда. В топ-100 почти ни у кого нет такого же роста. Не могу врать, это было тяжело. Мне приходилось очень много работать вне корта, чтобы соперники не чувствовали, что у меня меньше силы, что мои движения короче или что-то еще. Конечно, я знаю, что рост – очень важная вещь в теннисе. Но более 50% того, как вы выигрываете матчи, зависит от того, что вы делаете вне корта.

Мне очень нравится, когда люди говорят мне: «Ты был бойцом, но ты также был очень хорошим теннисистом». Просто будучи бойцом, вы не достигнете вершин в этом виде спорта. Нужно показывать хороший теннис. У вас должен быть хороший форхенд, хорошая подача и хорошее движение. Просто быть бойцом – не значит быть на вершине. Я оказался там, потому что хорош в этом спорте. Никто не делал мне подарков. Я заслужил это».

После победы над Харри Диего был достаточно веселым:

«Честно говоря, я ожидал, что просто проиграю. После многих месяцев без игры я играл на прошлой неделе и показал отличный теннис. Но я не ожидал, что выиграю сегодня. Я сыграл отличный матч. Я брал хорошие поинты. Он играл немного нервнее, чем обычно. Я воспользовался шансом в 3-м сете. Как мне удалось совладать с эмоциями? Не знаю. Я ожидал, что после матча немного поплачу и буду готов к этому, а не к победе (смеется). Теперь мне нужно восстановиться и посмотреть, как я справлюсь в следующем раунде».

На матче Шварцмана трибуны были полными. Также на арене присутствовал отец Диего и его партнеры по сборной Аргентины: Франсиско Черундоло, Федерико Кориа, Гвидо Пелья и Федерико Дельбонис.

На счету Диего четыре трофея на уровне АТР. Его лучшим результатом на Grand Slam является полуфинал Ролан Гаррос 2020. За карьеру он заработал более 14 миллионов долларов призовых.

Гвидо Пелья, Федерико Кориа, Франсиско Черундоло и Федерико Дельбонис на матче Диего Шварцмана

Видеообзор матча Диего Шварцман – Николас Харри

Фотогалерея матча Диего Шварцман – Николас Харри