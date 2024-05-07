Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и «Боруссией» Дортмунд пройдет 7 мая в 22:00.

7 мая в Париже на «Парк де Пренс» состоится ответный поединок, и будет определен финалист турнира.

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Неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе» победила немецкая команда (1:0).

ПСЖ в плей-офф нанес поражение испанским командам Реал Сосьедад (2:0, 2:1) и Барселона (2:3, 4:1).

«Боруссия» Д весной обыграла нидерландский ПСВ (1:1, 2:0) и испанский Атлетико Мадрид (1:2, 4:2).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Боруссия Д

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.