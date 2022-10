ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022

Сегодня Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022. Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.

На сцене Шевченко выступил с обращением по поводу войны в Украине:

«Это очень трудный момент для всех украинцев с тех пор, как война началась. Я очень горд тем, как моя страна защищается и бьется за свою свободу. Я много занимаюсь гуманитарными и медицинскими проектами вместе с платформой United24, которую основал Президент Украины Владимир Зеленский.

Очень важно помнить, что война по-прежнему продолжается. Но еще важнее – стоять рядом с Украиной и помогать. Спасибо большое».

