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17 октября 2022, 22:53 |
3873
3

ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022

Легендарный форвард напомнил о войне в Украине

17 октября 2022, 22:53 |
3873
3
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022. Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.

На сцене Шевченко выступил с обращением по поводу войны в Украине:

«Это очень трудный момент для всех украинцев с тех пор, как война началась. Я очень горд тем, как моя страна защищается и бьется за свою свободу. Я много занимаюсь гуманитарными и медицинскими проектами вместе с платформой United24, которую основал Президент Украины Владимир Зеленский.

Очень важно помнить, что война по-прежнему продолжается. Но еще важнее – стоять рядом с Украиной и помогать. Спасибо большое».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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У мене в одного таке відчуття, що всі хто знаходиться в залі не розуміють про що Шева говорив, бо не знають що таке війна
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