ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
Легендарный форвард напомнил о войне в Украине
Сегодня Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения Золотого мяча-2022. Именно он вручал женский Золотой мяч Алексии Путельяс.
На сцене Шевченко выступил с обращением по поводу войны в Украине:
«Это очень трудный момент для всех украинцев с тех пор, как война началась. Я очень горд тем, как моя страна защищается и бьется за свою свободу. Я много занимаюсь гуманитарными и медицинскими проектами вместе с платформой United24, которую основал Президент Украины Владимир Зеленский.
Очень важно помнить, что война по-прежнему продолжается. Но еще важнее – стоять рядом с Украиной и помогать. Спасибо большое».
Chevtchenko got a message for all of us... 🇺🇦💛#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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