Хуанде Рамос объяснил, почему ушел из Днепра. Все из-за действий рф в Крыму

Испанский тренер Хуанде Рамос объяснил, почему в свое время решил покинуть «Днепр». Специалист заявил, что происходящее в Крыму было важным фактором его отъезда из Украины.

– Вы уехали из Украины, несмотря на то, что команда должна была стартовать в Лиге чемпионов. Не было ли бросать все перед новым этапом?

– Нет, все было логично. Сезон завершился, контракт подошел к концу и одновременно с этим начался вооруженный конфликт. Чувствовалась нестабильность в стране, произошли крымские события. Для иностранца это была не та атмосфера, в которой нужно было оставаться.

– Уже шла аннексия Крыма, когда Днепр отправился туда играть матч чемпионата Украины. Насколько выезд в Симферополь, когда команда вынуждена была проходить вооруженные блокпосты, повлиял на ваше решение ехать?

– Это была какая-то сюрреалистическая ситуация: чтобы добраться на очередной матч чемпионата, ты должен проходить проверки блок-посты, какие-то границы пересекать, видеть вооруженных людей. Работая в спорте, ты не то что не готов к такому – ты находишься в другой стране не ради этого. В том числе этот выезд также повлиял на наше понимание, что в конце сезона будем ехать из Украины.

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