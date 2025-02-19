Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хуанде Рамос объяснил, почему ушел из Днепра. Все из-за действий рф в Крыму
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 10:47 |
194
0

Хуанде Рамос объяснил, почему ушел из Днепра. Все из-за действий рф в Крыму

Испанец вспомнил один из матчей УПЛ

19 февраля 2025, 10:47 |
194
0
Хуанде Рамос объяснил, почему ушел из Днепра. Все из-за действий рф в Крыму
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанде Рамос

Испанский тренер Хуанде Рамос объяснил, почему в свое время решил покинуть «Днепр». Специалист заявил, что происходящее в Крыму было важным фактором его отъезда из Украины.

– Вы уехали из Украины, несмотря на то, что команда должна была стартовать в Лиге чемпионов. Не было ли бросать все перед новым этапом?

– Нет, все было логично. Сезон завершился, контракт подошел к концу и одновременно с этим начался вооруженный конфликт. Чувствовалась нестабильность в стране, произошли крымские события. Для иностранца это была не та атмосфера, в которой нужно было оставаться.

– Уже шла аннексия Крыма, когда Днепр отправился туда играть матч чемпионата Украины. Насколько выезд в Симферополь, когда команда вынуждена была проходить вооруженные блокпосты, повлиял на ваше решение ехать?

– Это была какая-то сюрреалистическая ситуация: чтобы добраться на очередной матч чемпионата, ты должен проходить проверки блок-посты, какие-то границы пересекать, видеть вооруженных людей. Работая в спорте, ты не то что не готов к такому – ты находишься в другой стране не ради этого. В том числе этот выезд также повлиял на наше понимание, что в конце сезона будем ехать из Украины.

Ранее Хуанде Рамос оценил тренерские возможности Мирона Маркевича.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух сообщил, когда сыграет матч с ЛНЗ, который хотели перенести
«Надо признать». Хуанде Рамос сказал все, что думает о Маркевиче
Уничтожение окупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Хуанде Рамос российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18 февраля 2025, 14:12 3
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина

На проведение турнира в Дубае повлияла погода

Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Футбол | 19 февраля 2025, 00:02 41
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку

Игра в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3, орлы вышли в 1/8 финала главного еврокубка

Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать
Футбол | 19.02.2025, 03:24
Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать
Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Футбол | 18.02.2025, 16:37
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.02.2025, 08:40
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31
Бокс
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 7
Бокс
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 26
Футбол
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
17.02.2025, 08:44 6
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
17.02.2025, 12:05 13
Теннис
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 1
Футбол
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
17.02.2025, 19:37 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем