Испанка Путельяс – лучшая футболистка мира-2022

Испанская футболистка Алексия Путельяс стала обладателем женского Золотого мяча 2022 года. Он завоевала эту награду во второй раз подряд.

Награду Путельяс вручал легендарный украинец, обладатель Золотого мяча 2004 года Андрей Шевченко. 28-летняя испанка выступает за «Барселону».

Ранее награду лучшему молодому футболисту мира завоевал Гави.

The speech of Alexia Putellas, the back-to-back Women's Ballon d'Or winner 💬#ballondor pic.twitter.com/o11kze5yoZ