Рафинья – лидер по количеству голевых действий в ЛЧ с начала 2024 года
Бразилец во встрече против «Бенфики» забил победный гол
Лидер «Барселоны» Рафинья в игре против «Бенфики» отметился забитым мячом, который стал его 17-м результативным действием в Лиге чемпионов с 2024 года (12 голов, 5 ассистов). Бразилец занимает первое место по этому показателю.
5 марта на «Эштадиу да Луж» состоялся первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
В текущей кампании еврокубка Рафинья принял участие в 9 матчах, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
11 марта в Барселоне состоится второй поединок между этими командами.
17 - Since the start of 2024, Raphinha has been directly involved in more UEFA Champions League goals than any other player (17 in 13 appearances – 12 goals, five assists). Superstar. pic.twitter.com/MSU70WxOB8— OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2025
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