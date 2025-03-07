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Лига чемпионов
07 марта 2025, 20:59 | Обновлено 07 марта 2025, 21:00
173
0

Рафинья – лидер по количеству голевых действий в ЛЧ с начала 2024 года

Бразилец во встрече против «Бенфики» забил победный гол

07 марта 2025, 20:59 | Обновлено 07 марта 2025, 21:00
173
0
Рафинья – лидер по количеству голевых действий в ЛЧ с начала 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Лидер «Барселоны» Рафинья в игре против «Бенфики» отметился забитым мячом, который стал его 17-м результативным действием в Лиге чемпионов с 2024 года (12 голов, 5 ассистов). Бразилец занимает первое место по этому показателю.

5 марта на «Эштадиу да Луж» состоялся первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

В текущей кампании еврокубка Рафинья принял участие в 9 матчах, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

11 марта в Барселоне состоится второй поединок между этими командами.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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