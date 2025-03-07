Владимир БРАЖКО: «Хотел бы получить все его навыки. И Золотой мяч»

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко высказался об испанском хавбеке английского «Манчестер Сити» Родри:

«Я много слежу за опорными полузащитниками. Кто мой любимый игрок на этой позиции сейчас? Родри из «Ман Сити». Какие его навыки я бы хотел себе перенять? Да наверное все, что у него есть. И «Золотой мяч», да.

Я вижу, как он работает с мячом, как он находит позицию. Очень хорошо видит поле. Техника, плюс передача и скорость принятия решений».

Ранее Владимир Бражко прокомментировал победу над ЛНЗ.