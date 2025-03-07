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  4. Владимир БРАЖКО: «Хотел бы получить все его навыки. И Золотой мяч»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 16:38 |
917
2

Владимир БРАЖКО: «Хотел бы получить все его навыки. И Золотой мяч»

Полузащитник «Динамо» высказался о Родри

07 марта 2025, 16:38 |
917
2
Владимир БРАЖКО: «Хотел бы получить все его навыки. И Золотой мяч»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко высказался об испанском хавбеке английского «Манчестер Сити» Родри:

«Я много слежу за опорными полузащитниками. Кто мой любимый игрок на этой позиции сейчас? Родри из «Ман Сити». Какие его навыки я бы хотел себе перенять? Да наверное все, что у него есть. И «Золотой мяч», да.

Я вижу, как он работает с мячом, как он находит позицию. Очень хорошо видит поле. Техника, плюс передача и скорость принятия решений».

Ранее Владимир Бражко прокомментировал победу над ЛНЗ.

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Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Родри Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Золотой мяч
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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Комментарии 2
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felz
пересматривай лучше как Тони Кроос играл голова
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0
apepa
Худший опорный полузащитник Европы 2024 года! О каком ты ещё Золотом Мяче говоришь лузер??)
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-6
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