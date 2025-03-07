Украина. Премьер лига07 марта 2025, 16:38 |
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Владимир БРАЖКО: «Хотел бы получить все его навыки. И Золотой мяч»
Полузащитник «Динамо» высказался о Родри
07 марта 2025, 16:38 |
917
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Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко высказался об испанском хавбеке английского «Манчестер Сити» Родри:
«Я много слежу за опорными полузащитниками. Кто мой любимый игрок на этой позиции сейчас? Родри из «Ман Сити». Какие его навыки я бы хотел себе перенять? Да наверное все, что у него есть. И «Золотой мяч», да.
Я вижу, как он работает с мячом, как он находит позицию. Очень хорошо видит поле. Техника, плюс передача и скорость принятия решений».
Ранее Владимир Бражко прокомментировал победу над ЛНЗ.
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