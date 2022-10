Украинская теннисистка Людмила Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в парном разряде. Соревнования пройдут Форт-Уорт (США) с 31 октября по 7 ноября.

Украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) впервые сыграет на турнире WTA Finals. В этом сезоне украинско-латвийская пара выиграла титулы WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати, а также сыграли в финалах турниров WTA 500 в Дубае и Истборне. Вместе теннисистки играли в полуфинале на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а прошлом месяце дебютировали в топ-10 парного мирового рейтинга – Людмила на девятой позиции, а Алена – на седьмой.

В истории независимой Украины на Итоговом турнире WTA выступала только Элина Свитолина (одиночный разряд): в 2017 году украинка выбыла из борьбы после группового этапа, в следующем сезоне стала чемпионкой, а через год дошла до финала.

Участие в Форт-Уорт себе также гарантировали пары Крейчикова/Синякова (Чехия), Дабровски/Олмос (Канада/Мексика) и Мертенс/Кудерметова (Бельгия/россия).

