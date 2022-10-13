Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Людмила сыграет в США вместе с Аленой Остапенко
Украинская теннисистка Людмила Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в парном разряде. Соревнования пройдут Форт-Уорт (США) с 31 октября по 7 ноября.
Украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) впервые сыграет на турнире WTA Finals. В этом сезоне украинско-латвийская пара выиграла титулы WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати, а также сыграли в финалах турниров WTA 500 в Дубае и Истборне. Вместе теннисистки играли в полуфинале на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а прошлом месяце дебютировали в топ-10 парного мирового рейтинга – Людмила на девятой позиции, а Алена – на седьмой.
В истории независимой Украины на Итоговом турнире WTA выступала только Элина Свитолина (одиночный разряд): в 2017 году украинка выбыла из борьбы после группового этапа, в следующем сезоне стала чемпионкой, а через год дошла до финала.
Участие в Форт-Уорт себе также гарантировали пары Крейчикова/Синякова (Чехия), Дабровски/Олмос (Канада/Мексика) и Мертенс/Кудерметова (Бельгия/россия).
Half of the doubles field is now set for the #WTAFinals.— WTA Insider (@WTA_insider) October 13, 2022
Lyudmyla Kichenok and Jelena Ostapenko, and Elise Mertens and Veronika Kudermetova are in.
They join Barbora Krejcikova and Katerkina Siniakova, and Gabriela Dabrowski and Giuliana Olmos in Fort Worth. pic.twitter.com/q1WZungFha
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