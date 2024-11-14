ATP присматривается к Саудовской Аравии: десятый Мастерс на горизонте?

В разгар Итогового турнира ATP президент Андреа Гауденци дал комментарий по поводу возможного проведения нового, десятого турнира серии Мастерс в Саудовской Аравии. Гауденци отметил, что такое расширение возможно, но не ранее 2028 года, поскольку для этого необходимо завершить ряд инфраструктурных работ.

«Если это и произойдет, то не раньше 2028 года, потому что необходимо время для проведения инфраструктурных работ. Остальные турниры Мастерс не подвержены риску, так как у них есть защита категории на протяжении 30 лет. Подход к саудитам был открытым, мы прислушивались к их намерениям, поскольку они хотят инвестировать в теннис и помогать нам. Мы хотим строить мосты, а не барьеры. Когда я впервые играл в Дубае и Дохе в 90-х годах, все было по-другому, но сейчас они сильно продвинулись вперед. Саудовская Аравия тоже стремится к переменам», – подчеркнул Гауденци, вспоминая прогресс, достигнутый странами региона с 90-х годов.



Напомним, что в этом году Итоговый турнир WTA прошел в Эр-Рияде, однако не пользовался особой популярностью у местного населения.