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  4. ATP присматривается к Саудовской Аравии: десятый Мастерс на горизонте?
ATP
14 ноября 2024, 17:33 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:18
82
0

ATP присматривается к Саудовской Аравии: десятый Мастерс на горизонте?

Президент ATP Андреа Гауденци обсудил перспективы турнира в Саудовской Аравии

14 ноября 2024, 17:33 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:18
82
0
ATP присматривается к Саудовской Аравии: десятый Мастерс на горизонте?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Гауденци

В разгар Итогового турнира ATP президент Андреа Гауденци дал комментарий по поводу возможного проведения нового, десятого турнира серии Мастерс в Саудовской Аравии. Гауденци отметил, что такое расширение возможно, но не ранее 2028 года, поскольку для этого необходимо завершить ряд инфраструктурных работ.

«Если это и произойдет, то не раньше 2028 года, потому что необходимо время для проведения инфраструктурных работ. Остальные турниры Мастерс не подвержены риску, так как у них есть защита категории на протяжении 30 лет. Подход к саудитам был открытым, мы прислушивались к их намерениям, поскольку они хотят инвестировать в теннис и помогать нам. Мы хотим строить мосты, а не барьеры. Когда я впервые играл в Дубае и Дохе в 90-х годах, все было по-другому, но сейчас они сильно продвинулись вперед. Саудовская Аравия тоже стремится к переменам», – подчеркнул Гауденци, вспоминая прогресс, достигнутый странами региона с 90-х годов.

Напомним, что в этом году Итоговый турнир WTA прошел в Эр-Рияде, однако не пользовался особой популярностью у местного населения.

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Альберт Чуфарличев Источник: Punto de Break
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