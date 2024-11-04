ФОТО. Где зрители? WTA высказалась о низкой посещаемости в Эр-Рияде

WTA отреагировала на полупустые трибуны на Итоговом чемпионате WTA, который проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, отметив, что это может быть связано с особенностями местной культуры и рабочим графиком.



«Мы всегда предполагали, что посещаемость может снизиться, учитывая, что рабочая неделя в Саудовской Аравии начинается в воскресенье. Однако ожидаем, что количество зрителей возрастет по мере приближения выходных», – цитирует представителя WTA The Telegraph.

Некоторые звезды мирового тенниса скептически отнеслись к идее проведения Итогового турнира в Саудовской Аравии. Например, чешская теннисистка Мартина Навратилова отказалась присутствовать на турнире, назвав выбор Саудовской Аравии «значительным шагом назад, в ущерб WTA, женскому спорту и женщинам»