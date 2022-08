Еще одна победа для Украины. Киченок выиграла трофей в Цинциннати

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко (Латвия) в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати выиграла у Николь Мелихар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия).

WTA Цинциннати. Пары. Хард. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Николь Мелихар-Мартинес (США) / Эллен Перес (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:3

Для украинки этот титул стал седьмым в карьере, а для латвийки шестым. Украинско-латвийская пара уже выигрывала трофей в этом сезоне. Людмила и Алена стали триумфаторами турнира в Бирмингиме (Великобритания) на траве, а также становились призерами в Дубае и Истборне.

