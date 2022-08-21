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WTA
21 августа 2022, 09:26 |
1110
3

Еще одна победа для Украины. Киченок выиграла трофей в Цинциннати

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко стала триумфатором парного турнира WTA 1000 в США

21 августа 2022, 09:26 |
1110
3
Еще одна победа для Украины. Киченок выиграла трофей в Цинциннати
Instagram. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко (Латвия) в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати выиграла у Николь Мелихар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия).

WTA Цинциннати. Пары. Хард. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Николь Мелихар-Мартинес (США) / Эллен Перес (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:3

Для украинки этот титул стал седьмым в карьере, а для латвийки шестым. Украинско-латвийская пара уже выигрывала трофей в этом сезоне. Людмила и Алена стали триумфаторами турнира в Бирмингиме (Великобритания) на траве, а также становились призерами в Дубае и Истборне.

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Николь Мелихар Эллен Перес Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Цинциннати
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Источник Sport.ua
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shef63
Браво!
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+4
Александр Ад
Слава Україні!
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+2
Sashamar

Дівчата, а Шолом слабо?
Ось, що таке зіграна пара. Якщо не посваряться (тьху-тьху), можуть стати не гірше за Гофф-Пегула, Крейчікова-Сінякова або Мертенс-Соболенко.
(Але Остапці все одно не завадить трохи схуднути  )
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+1
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