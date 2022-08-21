Еще одна победа для Украины. Киченок выиграла трофей в Цинциннати
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко стала триумфатором парного турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко (Латвия) в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати выиграла у Николь Мелихар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия).
WTA Цинциннати. Пары. Хард. Финал
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Николь Мелихар-Мартинес (США) / Эллен Перес (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:3
Для украинки этот титул стал седьмым в карьере, а для латвийки шестым. Украинско-латвийская пара уже выигрывала трофей в этом сезоне. Людмила и Алена стали триумфаторами турнира в Бирмингиме (Великобритания) на траве, а также становились призерами в Дубае и Истборне.
Swift hustle from Ostapenko 💨@JelenaOstapenk8 | @LKichenok | #CincyTennis pic.twitter.com/gKm8ZVq8rX— wta (@WTA) August 21, 2022
🏆 C I N C Y C H A M P S 🏆— wta (@WTA) August 21, 2022
🇱🇻 @JelenaOstapenk8 & @LKichenok 🇺🇦 defeat Melichar/Perez, 7-6(5), 6-3 to claim the @CincyTennis doubles title 👏 pic.twitter.com/0N9VozQ9Ip
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(Але Остапці все одно не завадить трохи схуднути )