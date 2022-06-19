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  4. Киченок и Остапенко без борьбы выиграли парный титул в Бирмингеме
WTA
19 июня 2022, 18:45 |
369
0

Киченок и Остапенко без борьбы выиграли парный титул в Бирмингеме

Чжан Шуай ранее травмировалась в финале одиночного разряда

19 июня 2022, 18:45 |
369
0
Киченок и Остапенко без борьбы выиграли парный титул в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии стали победительницами парного разряда травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Финального матча не было по причине травмы китаянки Чжан Шуай, которая до этого снялась с финала одиночного разряда.

Бирмингем. Финал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – техническая победа

Для Людмилы Киченок это  первый титул с лета прошлого года. Тогда она вместе с Макото Ниномией выиграла соревнования в Ноттингеме.

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Людмила Киченок WTA Бирмингем Алена Остапенко Чжан Шуай Элиза Мертенс
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Источник Sport.ua
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