Киченок и Остапенко без борьбы выиграли парный титул в Бирмингеме

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии стали победительницами парного разряда травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Финального матча не было по причине травмы китаянки Чжан Шуай, которая до этого снялась с финала одиночного разряда.

Бирмингем. Финал парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – техническая победа

Для Людмилы Киченок это первый титул с лета прошлого года. Тогда она вместе с Макото Ниномией выиграла соревнования в Ноттингеме.