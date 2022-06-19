Киченок и Остапенко без борьбы выиграли парный титул в Бирмингеме
Чжан Шуай ранее травмировалась в финале одиночного разряда
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии стали победительницами парного разряда травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Финального матча не было по причине травмы китаянки Чжан Шуай, которая до этого снялась с финала одиночного разряда.
Бирмингем. Финал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – техническая победа
Для Людмилы Киченок это первый титул с лета прошлого года. Тогда она вместе с Макото Ниномией выиграла соревнования в Ноттингеме.
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